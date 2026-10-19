Zalando Aktie legt weiter zu - +3,82 % - 19.10.2026

Am heutigen Handelstag konnte die Zalando Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +3,82 % im Plus. Schon gestern ging es für die Zalando Aktie um +3,82 % nach oben, heute setzt sich die Rally fort und der Kurs steht bei 25,82€. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Zalando ist ein führender europäischer Online-Modehändler, der Bekleidung, Schuhe und Accessoires von über 2.500 Marken anbietet. Mit einer starken Präsenz in 23 Ländern ist Zalando einer der größten in Europa. Hauptkonkurrenten sind Amazon Fashion, ASOS und H&M. Einzigartig ist Zalando durch seine breite Produktpalette, personalisierte Erlebnisse und die Zalando Fashion Platform.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von Zalando in den letzten drei Monaten Verluste von -6,28 % verkraften.

Allein seit letzter Woche ist die Zalando Aktie damit um +8,19 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +19,81 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Zalando um +2,30 % gewonnen.

Während Zalando heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der DAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,70 %.

Zalando Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +8,19 % 1 Monat +19,81 % 3 Monate -6,28 % 1 Jahr -1,69 %

Informationen zur Zalando Aktie

Stand: 19.10.2026, 18:00 Uhr

Es gibt 264 Mio. Zalando Aktien. Damit ist das Unternehmen 6,79 Mrd.EUR € wert.

Technologieaktien geben den Ton an: Während der DAX nachgibt, legen TecDAX und US-Indizes zu. Zalando und Redcare glänzen, Rheinmetall steht unter Druck.

Top- und Flop-Aktien am 19.10.2026 im DAX.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

Die Aktie von Zalando erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 4,60 %. Über 5 Jahre lag sie bei -20,84 %, über 10 Jahre bei -4,70 %.

Zalando Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten

Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Zalando Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Zalando Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.