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    Hantec Trader wird von RZR finanziert und tritt damit in eine neue Wachstumsphase ein

    Das Eigenhandelsunternehmen etabliert vor der Produkt- und Markterweiterung eine eigenständige Marke mit einem erweiterten Führungsteam. Für bestehende Händler ändern sich die Bedingungen nicht.

    EBENE, Mauritius, 19. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Das bisher unter dem Namen Hantec Trader firmierende Eigenhandelsunternehmen firmiert seit heute unter dem Namen RZR Funded und leitet damit eine neue Wachstumsphase für das Unternehmen ein.

    RZR Funded, the rebrand and next stage of Hantec Trader

    Mit dem Wechsel zu RZR Funded erhält das Eigenhandelsgeschäft eine eigenständige Identität und tritt in sein nächstes Kapitel ein. Dabei baut es auf einer etablierten Erfolgsbilanz auf und schafft gleichzeitig mehr Spielraum für zukünftiges Wachstum.

    Als Teil dieser nächsten Phase erweitert RZR Funded sein Führungsteam. Zur Unterstützung der Wachstumsstrategie des Unternehmens sind weitere hochrangige Ernennungen geplant. Das bestehende Managementteam unter der Leitung von Direktor Bashaar Gokal bleibt im Amt und gewährleistet Kontinuität, während gleichzeitig zusätzliche Erfahrung und Ressourcen in das Unternehmen eingebracht werden. Das Unternehmen bereitet sich außerdem darauf vor, seine Produktpalette und die verfügbaren Märkte zu erweitern; die erste von mehreren Produkteinführungen soll innerhalb weniger Wochen erfolgen.

    Für die bestehenden Händler ändert sich nichts an den angebotenen Leistungen. Alle laufenden Herausforderungen und finanzierten Konten werden genau so weitergeführt, wie sie waren, mit denselben Anmeldedaten, Guthaben und Fortschritten in Richtung der Ziele. Gewinnaufteilung, Auszahlungslimits, Bewertungsziele, Handelsbedingungen und Auszahlungspläne bleiben unverändert. Händler erhalten außerdem Zugang zu neuen Produkten, Tools und Funktionen, sobald diese eingeführt werden.

    „Dies ist der Beginn eines aufregenden neuen Kapitels für das Unternehmen", sagte Bashaar Gokal, Direktor bei RZR Funded. „Wir haben eine starke Erfolgsbilanz und ein erfahrenes Team aufgebaut, und RZR Funded bietet uns die Plattform, um das Unternehmen auf die nächste Stufe zu heben. Wir haben ehrgeizige Pläne für unsere zukünftige Entwicklung, und ich freue mich darauf, Ihnen in den kommenden Monaten mehr darüber zu erzählen."

    Das Unternehmen wird seine Auszahlungshistorie, einschließlich Beträge, Daten und Bearbeitungszeiten, wie bisher auch weiterhin veröffentlichen.

    „Für alle, die heute mit uns handeln, ändert sich nichts, und das möchte ich ganz klarstellen", sagte Gokal. „Gleiche Bedingungen, gleiche Auszahlungsbedingungen und dasselbe Team, das sich um Sie kümmert. RZR Funded repräsentiert die zukünftige Ausrichtung unseres Unternehmens, und Händler sollten in den kommenden Jahren mehr von uns erwarten, nicht weniger."

    Weitere Ankündigungen bezüglich der erweiterten Produktpalette, des Führungsteams und der Wachstumspläne von RZR Funded werden in Kürze erwartet.

     

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