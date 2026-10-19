Midterms: So reagiert die Börse, wenn Trump die Zwischenwahlen verliert

Der Index verlor 2018 4,4 Prozent und 2022 sogar 18,1 Prozent. Bislang hat sich der Markt in diesem Jahr jedoch anders entwickelt: Bis Ende August legten US-Aktien um 13,1 Prozent zu.

Die beiden jüngsten Midterm-Wahlzyklen (2018 und 2022) waren tatsächlich die schwächsten Börsenjahre für den S&P 500 seit 2008.

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Damit verzeichnete der Markt den sechstbesten Start in ein Midterm-Wahljahr seit 1926. Auch die vergleichsweise geringe Volatilität passt ins Bild: Bis Ende August gab es beim S&P 500 in diesem Jahr lediglich vier Handelstage mit Kursbewegungen von mindestens plus oder minus zwei Prozent.

Im gesamten Kalenderjahr 2022 waren es 46, 2018 waren es 20. Historisch waren solche ruhigen Midterm-Jahre häufig ein gutes Zeichen für die weitere Entwicklung: Gab es in einem Midterm-Jahr weniger als zehn Tage mit derart starken Kursbewegungen, lag das Jahresplus im Durchschnitt bei 19,4 Prozent.

Neben der Jahresperformance zeigt sich auch rund um den Wahltag ein historisches Muster. Seit 1970 legte der Aktienmarkt im Vorfeld einer Midterm-Wahl im Durchschnitt bereits etwa einen Monat beziehungsweise 22 Handelstage lang zu, während Umfragen zunehmend klarere Erwartungen über den Wahlausgang ermöglichten.

Als die Unsicherheit allmählich nachließ, stiegen die Aktienkurse weiter. In den sechs Monaten nach der Wahl erzielte der Markt eine durchschnittliche Rendite von 14,1 Prozent, verglichen mit lediglich 5,7 Prozent in Jahren ohne Midterm-Wahlen.

Auch der Wahlausgang spielte eine Rolle. Verlor eine Partei die Kontrolle über die sogenannte politische Dreifachmehrheit, also die Präsidentschaft sowie die Mehrheiten im Repräsentantenhaus und im Senat, fiel die durchschnittliche Marktrendite in den sechs Monaten nach der Wahl mit 10,4 Prozent deutlich geringer aus als in Szenarien, in denen eine Partei die Kontrolle gewann oder der Kongress politisch geteilt blieb (16,1 Prozent).

Der Markt legte also auch in diesen Fällen zu. Gebremst wurde die Entwicklung vermutlich teilweise dadurch, dass Anleger ihre Erwartungen an die Fähigkeit der Regierung anpassten, Gesetze durch den Kongress zu bringen.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

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