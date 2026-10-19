Frankreich: Alle Franzosen, die ab 2009 geboren sind, werden nie rauchen

Das vorgeschlagene generationenbezogene Verbot würde am 1. Januar 2027 in Kraft treten und dazu führen, dass Personen dieser Geburtskohorte niemals legal Tabak kaufen dürften, auch nicht nach Erreichen der Volljährigkeit.

Der Ausschuss für soziale Angelegenheiten der französischen Nationalversammlung verabschiedete am 15. Oktober einen Änderungsantrag, der ein dauerhaftes Verbot des Verkaufs von Tabakprodukten an Personen vorsieht, die am oder nach dem 1. Januar 2009 geboren wurden.

Einzelhändlern, die gegen die Beschränkung verstoßen, drohe ein vorgeschlagener Sozialbeitrag in Höhe von 5 Prozent des Umsatzes mit verarbeitetem Tabak; die Einnahmen sollen der nationalen Krankenversicherung zur Finanzierung von Präventions- und Gesundheitspolitik zufließen.

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BTIG-Analyst Owen Bennett wies darauf hin, dass der Änderungsantrag, um Gesetz zu werden, erneut für die Plenarsitzung eingereicht werden, sowohl die Nationalversammlung als auch den Senat passieren und möglicherweise einer Prüfung durch den Verfassungsrat standhalten müsse. "Obwohl die Verabschiedung des Änderungsantrags alles andere als sicher ist, hat die Maßnahme parteiübergreifende Unterstützung erhalten", betont Bennett.

Bemerkenswert ist, dass das Vereinigte Königreich eine sehr vergleichbare Regelung verabschiedet hat. Sein Tobacco and Vapes Act erhielt am 29. April 2026 die Royal Assent und verbietet den Verkauf von Tabak an Personen, die am oder nach dem 1. Januar 2009 geboren wurden. Diese generationenbezogene Verkaufsbeschränkung tritt ebenfalls am 1. Januar 2027 in Kraft.

Auf Grundlage der Marktanteile im französischen Tabakmarkt würden Philip Morris International, Japan Tobacco International, Imperial Brands und British American Tobacco die größten Umsatzeinbußen erleiden, falls das generationenbezogene Verbot Gesetz wird.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

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