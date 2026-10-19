🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsPhilip Morris International AktievorwärtsNachrichten zu Philip Morris International

    Neues Tabak-Gesetz

    781 Aufrufe 781 0 Kommentare 0 Kommentare

    Frankreich: Alle Franzosen, die ab 2009 geboren sind, werden nie rauchen

    Wie in Großbritannien: Die französische Nationalversammlung hat einen Entwurf für ein generationsübergreifendes Rauchverbot vorgelegt. Das bleibt nicht ohne Folgen für einschlägige Aktien.

    Für Sie zusammengefasst
    Neues Tabak-Gesetz - Frankreich: Alle Franzosen, die ab 2009 geboren sind, werden nie rauchen
    Foto: Jens Kalaene - dpa

    Der Ausschuss für soziale Angelegenheiten der französischen Nationalversammlung verabschiedete am 15. Oktober einen Änderungsantrag, der ein dauerhaftes Verbot des Verkaufs von Tabakprodukten an Personen vorsieht, die am oder nach dem 1. Januar 2009 geboren wurden.

    Das vorgeschlagene generationenbezogene Verbot würde am 1. Januar 2027 in Kraft treten und dazu führen, dass Personen dieser Geburtskohorte niemals legal Tabak kaufen dürften, auch nicht nach Erreichen der Volljährigkeit.

    Einzelhändlern, die gegen die Beschränkung verstoßen, drohe ein vorgeschlagener Sozialbeitrag in Höhe von 5 Prozent des Umsatzes mit verarbeitetem Tabak; die Einnahmen sollen der nationalen Krankenversicherung zur Finanzierung von Präventions- und Gesundheitspolitik zufließen.

    Depot eröffnen und iPhone gewinnenSMARTBROKER+ verlost fünf Apple iPhone Duos unter allen, die bis zum 13. November ein Depot eröffnen.

     

    BTIG-Analyst Owen Bennett wies darauf hin, dass der Änderungsantrag, um Gesetz zu werden, erneut für die Plenarsitzung eingereicht werden, sowohl die Nationalversammlung als auch den Senat passieren und möglicherweise einer Prüfung durch den Verfassungsrat standhalten müsse. "Obwohl die Verabschiedung des Änderungsantrags alles andere als sicher ist, hat die Maßnahme parteiübergreifende Unterstützung erhalten", betont Bennett.

    British American Tobacco

    -0,40 %
    +5,49 %
    +6,73 %
    -17,31 %
    +15,89 %
    +78,63 %
    +71,26 %
    -7,65 %
    +203,83 %
    ISIN:GB0002875804WKN:916018
    British American Tobacco direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Bemerkenswert ist, dass das Vereinigte Königreich eine sehr vergleichbare Regelung verabschiedet hat. Sein Tobacco and Vapes Act erhielt am 29. April 2026 die Royal Assent und verbietet den Verkauf von Tabak an Personen, die am oder nach dem 1. Januar 2009 geboren wurden. Diese generationenbezogene Verkaufsbeschränkung tritt ebenfalls am 1. Januar 2027 in Kraft.

    Auf Grundlage der Marktanteile im französischen Tabakmarkt würden Philip Morris International, Japan Tobacco International, Imperial Brands und British American Tobacco die größten Umsatzeinbußen erleiden, falls das generationenbezogene Verbot Gesetz wird.

    Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 189,71$, was einem Rückgang von -6,42% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Reports
    KI-Euphorie kippt - Bei diesen 5 Aktien droht der Crash!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurKrischan Orth
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Neues Tabak-Gesetz Frankreich: Alle Franzosen, die ab 2009 geboren sind, werden nie rauchen Wie in Großbritannien: Die französische Nationalversammlung hat einen Entwurf für ein generationsübergreifendes Rauchverbot vorgelegt. Das bleibt nicht ohne Folgen für einschlägige Aktien.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     