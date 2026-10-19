Schneider Electric unter Druck wegen Kapitalerhöhung

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Schneider Electric Aktie

Die Schneider Electric Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,90 % und einem Kurs von 247,8 auf Tradegate (19. Oktober 2026, 18:19 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Schneider Electric Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

Schneider Electric zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 4,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,5900 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 324,83EUR. Von den letzten 6 Analysten der Schneider Electric Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 310,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 350,00EUR was eine Bandbreite von +26,22 %/+42,51 % bedeutet.