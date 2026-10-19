AKTIE IM FOKUS
Schneider Electric unter Druck wegen Kapitalerhöhung
- Schneider-Aktien verlieren nach Kapitalerhöhung
- Kapitalerhöhung über rund sechs Milliarden Euro
- PTC-Kauf über 22,6 Milliarden Dollar finanzieren
PARIS/FRANKFURT (dpa-AFX) - Aktien von Schneider Electric leiden am Montag nachbörslich unter einer angekündigten Kapitalerhöhung. Im Tradegate-Handel verloren sie nach Börsenschluss 2,6 Prozent im Vergleich zu ihrem Schlusskurs an der Pariser Heimatbörse, der mit 0,3 Prozent nur moderat im Minus gelegen hatte.
Das Elektrotechnik-Unternehmen, das als starker Profiteur des Rechenzentren-Megatrends gilt, hatte nach Börsenschluss eine Kapitalerhöhung mit einem Volumen von rund 6 Milliarden Euro angekündigt - unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre. Die Maßnahme soll wie zuvor mitgeteilt der Finanzierung der insgesamt 22,6 Milliarden Dollar schweren Übernahme des US-Softwareanbieters PTC dienen, die vor zwei Wochen bekanntgegeben wurde. Mit diesem will Schneider seinen Fußabdruck in Produktdesign, -konstruktion und Datenmanagement stärken./tih/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Schneider Electric Aktie
Die Schneider Electric Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,90 % und einem Kurs von 247,8 auf Tradegate (19. Oktober 2026, 18:19 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Schneider Electric Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Schneider Electric zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 4,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,5900 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 324,83EUR. Von den letzten 6 Analysten der Schneider Electric Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 310,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 350,00EUR was eine Bandbreite von +26,22 %/+42,51 % bedeutet.