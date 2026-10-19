UBS stuft COCA-COLA CO auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Coca-Cola auf "Buy" mit einem Kursziel von 104 US-Dollar belassen. Die Anlegerstimmung rund um den Getränkekonzern bleibe konstruktiv, schrieb Analyst Peter Grom in einem am Montag vorliegenden Ausblick auf das dritte Quartal. Investoren schätzten das Unternehmen für das gut planbare Ertragsprofil mit einem Wachstum, das die meisten Wettbewerber deutlich in den Schatten stelle. Das Quartal erwartet er im Rahmen der Markterwartungen, doch die Debatte werde sich stark um die Perspektiven für 2027 drehen./rob/tih/heVeröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2026 / 15:51 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Coca-Cola Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,02 % und einem Kurs von 83,54EUR auf Tradegate (19. Oktober 2026, 18:21 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Peter Grom

Analysiertes Unternehmen: COCA-COLA CO

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 104

Kursziel alt: 104

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A

