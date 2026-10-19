ANALYSE-FLASH
UBS belässt Coca-Cola auf 'Buy' - Ziel 104 Dollar
- UBS belässt Coca-Cola auf Buy, Ziel 104 US-Dollar
- Anleger schätzen planbare Erträge und starkes Wachstum
- Quartal im Rahmen erwartet, Fokus der Debatte auf 2027
ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Coca-Cola auf "Buy" mit einem Kursziel von 104 US-Dollar belassen. Die Anlegerstimmung rund um den Getränkekonzern bleibe konstruktiv, schrieb Analyst Peter Grom in einem am Montag vorliegenden Ausblick auf das dritte Quartal. Investoren schätzten das Unternehmen für das gut planbare Ertragsprofil mit einem Wachstum, das die meisten Wettbewerber deutlich in den Schatten stelle. Das Quartal erwartet er im Rahmen der Markterwartungen, doch die Debatte werde sich stark um die Perspektiven für 2027 drehen./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2026 / 15:51 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Coca-Cola Aktie
Die Coca-Cola Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,18 % und einem Kurs von 83,37 auf Tradegate (19. Oktober 2026, 18:38 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Coca-Cola Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Coca-Cola zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,1200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,5500 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 96,00USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 87,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 104,00USD was eine Bandbreite von +3,98 %/+24,30 % bedeutet.
Analyst: UBS
Kursziel: 104 US-Dollar
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Community Beiträge zu Coca-Cola - 850663 - US1912161007
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Beim Saufen kennen sich die Mönche schon seit jeher aus
"Stammt Coca-Cola ursprünglich aus einem Kloster?"
wenn Du in in Coca-Cola investiert bist hast Du doch hoffentlich einen längeren Anlagehorizont, als wenige Wochen...Ob Ende des Monats, Jahres, Jahrzehnts... Wird schon wieder auf / über 75 Euro gehen. Ich hoffe eher, dass wir tiefer gehen um noch kräftig nachzulangen.
Ich habe als meiner Tochter als erstes ins Jugenddepot ein paar Coca-Cola reingelegt. Ziel 50, 60 + X Jahre, Jahrzehnte!!
Wenn ich "Monatsende" lese muss ich Schmunzeln...
Warum bist Du in Coca-Cola investiert?
Was ist Dein Ziel / Plan?
Habe ernsthaftes Interesse an Deiner Antwort, um zu verstehen und zu lernen.
VG und in diesem Sinne zum Wohl 🍻
bin schon engagiert...leider aber kleine Postion....werde in einigen jahren zukaufen wenn es mal wieder wie eine Delle im 3 oder 5 Jahres Chart aussieht....