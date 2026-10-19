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    ANALYSE-FLASH

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    UBS belässt Coca-Cola auf 'Buy' - Ziel 104 Dollar

    Für Sie zusammengefasst
    • UBS belässt Coca-Cola auf Buy, Ziel 104 US-Dollar
    • Anleger schätzen planbare Erträge und starkes Wachstum
    • Quartal im Rahmen erwartet, Fokus der Debatte auf 2027
    ANALYSE-FLASH - UBS belässt Coca-Cola auf 'Buy' - Ziel 104 Dollar
    Foto: welcomeinside - stock.adobe.com

    ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Coca-Cola auf "Buy" mit einem Kursziel von 104 US-Dollar belassen. Die Anlegerstimmung rund um den Getränkekonzern bleibe konstruktiv, schrieb Analyst Peter Grom in einem am Montag vorliegenden Ausblick auf das dritte Quartal. Investoren schätzten das Unternehmen für das gut planbare Ertragsprofil mit einem Wachstum, das die meisten Wettbewerber deutlich in den Schatten stelle. Das Quartal erwartet er im Rahmen der Markterwartungen, doch die Debatte werde sich stark um die Perspektiven für 2027 drehen./rob/tih/he

    Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2026 / 15:51 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Coca-Cola Aktie

    Die Coca-Cola Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,18 % und einem Kurs von 83,37 auf Tradegate (19. Oktober 2026, 18:38 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Coca-Cola Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Coca-Cola zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,1200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,5500 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 96,00USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 87,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 104,00USD was eine Bandbreite von +3,98 %/+24,30 % bedeutet.


    Rating: Buy
    Analyst: UBS
    Kursziel: 104 US-Dollar

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 104,00$, was eine Steigerung von +10,79% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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