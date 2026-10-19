Datadog Registered (A) - Aktie zieht deutlich an - 19.10.2026

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Aktie von Datadog Registered (A). Mit einer Performance von +7,56 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem gestrigen Anstieg von +7,56 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Datadog Registered (A) Aktie. Nach einem Plus von +7,56 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 234,75€. Was steckt hinter der heutigen Kursentwicklung?

Datadog bietet eine integrierte Plattform für IT-Überwachung und -Sicherheit, die sich durch Echtzeit-Analysen und breite Integrationsmöglichkeiten auszeichnet. Es ist ein führender Anbieter im Cloud-Monitoring-Markt mit starken Konkurrenten wie New Relic und Splunk.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Mit dem Kursgewinn von heute knüpft die Datadog Registered (A) Aktie an die positive Entwicklung der letzten Zeit an. Innerhalb der vergangenen drei Monate erzielten Aktionäre einen Ertrag von +5,13 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Datadog Registered (A) Aktie damit um -10,70 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +17,99 %. Im Jahr 2026 gab es für Datadog Registered (A) bisher ein Plus von +101,62 %.

Während Datadog Registered (A) heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US Tech 100 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +1,36 %.

Datadog Registered (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -10,70 % 1 Monat +17,99 % 3 Monate +5,13 % 1 Jahr +79,41 %

Informationen zur Datadog Registered (A) Aktie

Stand: 19.10.2026, 19:00 Uhr

Es gibt 335 Mio. Datadog Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 78,87 Mrd.EUR € wert.

Technologieaktien geben den Ton an: Während der DAX nachgibt, legen TecDAX und US-Indizes zu. Zalando und Redcare glänzen, Rheinmetall steht unter Druck.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Die Aktie von Datadog Registered (A) erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 37,97 %. Über 5 Jahre lag sie bei 10,17 %.

Datadog Registered (A) Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten

Ob die Datadog Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Datadog Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.