🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDatadog Registered (A) AktievorwärtsNachrichten zu Datadog Registered (A)

    Besonders beachtet!

    169 Aufrufe 169 0 Kommentare 0 Kommentare

    Datadog Registered (A) - Aktie zieht deutlich an - 19.10.2026

    Kursbewegung von +7,56 % bei Datadog Registered (A) am 19.10.2026: Lesen Sie hier, was hinter der aktuellen Entwicklung steckt.

    Besonders beachtet! - Datadog Registered (A) - Aktie zieht deutlich an - 19.10.2026
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com

    Datadog bietet eine integrierte Plattform für IT-Überwachung und -Sicherheit, die sich durch Echtzeit-Analysen und breite Integrationsmöglichkeiten auszeichnet. Es ist ein führender Anbieter im Cloud-Monitoring-Markt mit starken Konkurrenten wie New Relic und Splunk.

    Datadog Registered (A) Aktie: Diese Performance-Daten sind heute relevant - 19.10.2026

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Aktie von Datadog Registered (A). Mit einer Performance von +7,56 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem gestrigen Anstieg von +7,56 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Datadog Registered (A) Aktie. Nach einem Plus von +7,56 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 234,75. Was steckt hinter der heutigen Kursentwicklung?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Datadog A!
    Long
    213,55€
    Basispreis
    4,35
    Ask
    × 5,35
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    312,90€
    Basispreis
    4,58
    Ask
    × 5,15
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Mit dem Kursgewinn von heute knüpft die Datadog Registered (A) Aktie an die positive Entwicklung der letzten Zeit an. Innerhalb der vergangenen drei Monate erzielten Aktionäre einen Ertrag von +5,13 %.

    Geschenk Aktion Dein iPhone, dein Gewinn! Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Datadog Registered (A) Aktie damit um -10,70 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +17,99 %. Im Jahr 2026 gab es für Datadog Registered (A) bisher ein Plus von +101,62 %.

    Während Datadog Registered (A) heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US Tech 100 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +1,36 %.

    Datadog Registered (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -10,70 %
    1 Monat +17,99 %
    3 Monate +5,13 %
    1 Jahr +79,41 %
    Stand: 19.10.2026, 19:00 Uhr

    Informationen zur Datadog Registered (A) Aktie

    Es gibt 335 Mio. Datadog Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 78,87 Mrd.EUR € wert.

    DAX als einziger im Minus – TecDAX glänzt, Rheinmetall unter Druck


    Technologieaktien geben den Ton an: Während der DAX nachgibt, legen TecDAX und US-Indizes zu. Zalando und Redcare glänzen, Rheinmetall steht unter Druck.

    Börsenstart USA - 19.10. - US Tech 100 stark +1,07 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

    Die Aktie von Datadog Registered (A) erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 37,97 %. Über 5 Jahre lag sie bei 10,17 %.

    Datadog Registered (A) Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten


    Ob die Datadog Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Datadog Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Datadog Registered (A)

    +6,82 %
    -10,63 %
    +16,30 %
    +3,74 %
    +77,76 %
    +182,24 %
    +73,03 %
    +267,19 %
    ISIN:US23804L1035WKN:A2PSFR
    Datadog Registered (A) direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Weitere Unternehmensnachrichten »

    Verfasst von Markt Bote
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Datadog Registered (A) - Aktie zieht deutlich an - 19.10.2026 Kursbewegung von +7,56 % bei Datadog Registered (A) am 19.10.2026: Lesen Sie hier, was hinter der aktuellen Entwicklung steckt.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     