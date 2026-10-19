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    Cherry: Umsatz und EBITDA weichen ab – Mehrheitsaktionär sichert Hilfe

    Weniger Verlust trotz sinkender Erlöse: Cherry SE meldet erste Erfolge beim Umbau. Zugleich sichert sich der Konzern zusätzliche Liquidität und verschiebt die Quartalsmitteilung.

    Cherry: Umsatz und EBITDA weichen ab – Mehrheitsaktionär sichert Hilfe
    Foto: xiaoliangge - stock.adobe.com
    • Das bereinigte Konzern-EBITDA lag in den ersten neun Monaten 2026 vorläufig bei **−6,9 Mio. Euro**, nach **−11,9 Mio. Euro** im Vorjahreszeitraum (ohne den damaligen Verkaufserlös von Active Key). -
    • Die Verbesserung des EBITDA ist vor allem auf eine um **7,4 Prozentpunkte höhere Bruttomarge** und eine gesunkene Kostenbasis zurückzuführen; darin zeigen sich erste Erfolge des Projekts Blossom. -
    • Der Konzernumsatz sank auf voraussichtlich **58,9 Mio. Euro**, verglichen mit **70,7 Mio. Euro** im Vorjahr. Der Rückgang betraf das Segment Peripherals und hing mit gezieltem Lagerabbau im Vertriebskanal zusammen. -
    • Die genannten Zahlen umfassen weiterhin **Digital Health**, das im Rahmen eines laufenden M&A-Prozesses verkauft werden soll und als „Discontinued Operations“ eingestuft ist. -
    • Die für den **18. November 2026** geplante Quartalsmitteilung wird verschoben, weil die Prüfung des Konzern- und Jahresabschlusses 2025 noch nicht abgeschlossen ist; ein neuer Termin steht noch aus. -
    • Cherry SE vereinbarte mit einer indirekten Tochtergesellschaft von Mehrheitsaktionär Argand eine zusätzliche Liquiditätszusage von **bis zu 5 Mio. Euro**, gültig bis zum **31. Dezember 2026**.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsfinanzbericht (Stichtag Q3), bei Cherry ist am 18.11.2026.

    Der Kurs von Cherry lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 1,0330EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -3,14 % im Minus.


    Cherry

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    ISIN:DE000A41YFJ9WKN:A41YFJ
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