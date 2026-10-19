JPMORGAN stuft Vonovia auf 'Overweight'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vonovia auf "Overweight" mit einem Kursziel von 26 Euro belassen. Neil Green bezog in einem am Montag vorliegenden Kommentar Stellung zu einer möglichen Koalition von Linken, Grünen und SPD in Berlin und der Absicht, Wohnungsbestände von großen Vermietern zu enteignen. Diese Entwicklung lenke den Fokus wieder auf die Bundesregierung, die gesetzlich gegen ein solches Vorhaben vorgehen wolle. Eine moderate Kursreaktion suggeriere, dass der Markt von einem Eingreifen des Bundes ausgehe - oder, dass die Folgen zweitrangig bleiben in Anbetracht des schlechten Zinsumfeldes./tih/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2026 / 17:13 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.10.2026 / 17:13 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2026 / 17:13 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.10.2026 / 17:13 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Vonovia Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,14 % und einem Kurs von 16,55EUR auf Tradegate (19. Oktober 2026, 19:19 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Neil Green
Analysiertes Unternehmen: Vonovia
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 26
Kursziel alt: 26
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Neil Green
Analysiertes Unternehmen: Vonovia
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 26
Kursziel alt: 26
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
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