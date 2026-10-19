Wall Street versucht KI-Aktien zu retten am Crash-Jahrestag!

Die Wall Street hat mit Aufstufungen der zuletzt verprügelten KI-Aktien (wie Coreweave) den Abverkauf zunächst gestoppt - und das am Jahrestag des 1987er-Crashs! Aber ob damit für die KI-Aktien "die Kuh vom Eis ist", ist eine andere Frage: denn an den Fakten - zu viele Schulden bei zu wenig Aussicht auf Gewinne vor allem bei Datencenter-Firmen - hat sich ja nichts geändert. Damit endet heute wohl eine acht Tage lange Verluststrecke - die Rotation raus aus Wachstums-Aktien und rein in Value-Aktien war kurzfristig zu extrem geworden. In Europa steigen die Risikoprämien für Frankreichs Staatsanleihen massiv - kein Wunder nach dem Horror der letzten Tage in unserem Nachbarland. Steht Deutschland vor ähnlichen Ausschreitungen?

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