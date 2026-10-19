🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX

    Marktgeflüster

    245 Aufrufe 245 0 Kommentare 0 Kommentare
    Anzeige

    Wall Street versucht KI-Aktien zu retten am Crash-Jahrestag!

    Aber ob damit für die KI-Aktien "die Kuh vom Eis ist", ist eine andere Frage: denn an den Fakten - zu viele Schulden bei zu wenig Aussicht auf Gewinne vor allem bei Datencenter-Firmen - hat sich ja nichts geändert.

    Die Wall Street hat mit Aufstufungen der zuletzt verprügelten KI-Aktien (wie Coreweave) den Abverkauf zunächst gestoppt - und das am Jahrestag des 1987er-Crashs! Aber ob damit für die KI-Aktien "die Kuh vom Eis ist", ist eine andere Frage: denn an den Fakten - zu viele Schulden bei zu wenig Aussicht auf Gewinne vor allem bei Datencenter-Firmen - hat sich ja nichts geändert. Damit endet heute wohl eine acht Tage lange Verluststrecke - die Rotation raus aus Wachstums-Aktien und rein in Value-Aktien war kurzfristig zu extrem geworden. In Europa steigen die Risikoprämien für Frankreichs Staatsanleihen massiv - kein Wunder nach dem Horror der letzten Tage in unserem Nachbarland. Steht Deutschland vor ähnlichen Ausschreitungen?

     

    Das Video "Wall Street versucht KI-Aktien zu retten am Crash-Jahrestag! " sehen Sie hier..





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markus Fugmann
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markus Fugmann ist Chefanalyst der actior AG und Redakteur bei www.finanzmarktwelt.de. Die actior AG bietet Selbsthändlern die Möglichkeit, an allen gängigen Märkten der Welt im Bereich CFDs, Futures, Aktien und Devisen zu Top-Konditionen zu handeln. Darüber hinaus erhalten Kunden kostenlose Informationsabende, Seminare, One-to-One Coaching, allgemeine Einführungen in die Handelsplattformen und Märkte.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markus Fugmann
    5 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Marktgeflüster Wall Street versucht KI-Aktien zu retten am Crash-Jahrestag! Die Wall Street hat mit Aufstufungen der zuletzt verprügelten KI-Aktien (wie Coreweave) den Abverkauf zunächst gestoppt - und das am Jahrestag des 1987er-Crashs!
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     