ANALYSE-FLASH
Jefferies belässt Vinci auf 'Buy' - Ziel 139 Euro
- Jefferies belässt Vinci auf „Buy“, Ziel 139 Euro
- Im September sanken Vincis Flughafen-Verkehrszahlen
- Hohe Spritpreise dürften Reisetrends dämpfen
NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Vinci auf "Buy" mit einem Kursziel von 139 Euro belassen. Analyst Graham Hunt verwies in einer am Montag vorliegenden Studie auf erneut gesunkene Verkehrszahlen des Autobahnen- und Flughafenbetreibers an Flughäfen im September. Er geht alles in allem davon aus, dass die Reisetrends in der zweiten Jahreshälfte aufgrund höherer Treibstoffpreise verhalten bleiben dürften. Zudem sei kurzfristig mit Volatilität zu rechnen, bedingt durch politische Unsicherheiten im Zuge des Haushaltsaufstellungsprozesses in Frankreich für 2027./ck/rob/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2026 / 12:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.10.2026 / 12:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Vinci Aktie
Die Vinci Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,44 % und einem Kurs von 106,2 auf Tradegate (19. Oktober 2026, 19:54 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Vinci Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Vinci zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 5,0500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,9100 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 141,63EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 139,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 145,00EUR was eine Bandbreite von +30,89 %/+36,53 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 139 Euro