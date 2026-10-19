Börsen Update
Börsen Update USA - 19.10. - US Tech 100 stark +1,28 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.
Der US 30 bewegt sich bei 52.020,77 PKT und steigt um +0,07 %.
Top-Werte: Amazon +5,66 %, IBM +2,92 %, NVIDIA +2,04 %, Microsoft +1,52 %, Travelers Companies -0,79 %
Flop-Werte: Sherwin-Williams -1,33 %, 3M -0,99 %, JPMorgan Chase -0,94 %
Der US Tech 100 bewegt sich bei 29.580,95 PKT und steigt um +1,28 %.
Top-Werte: SanDisk Corporation +7,86 %, Datadog Registered (A) +7,33 %, Western Digital +6,83 %, Seagate Technology Holdings +6,51 %, Palantir +6,49 %
Flop-Werte: Constellation Energy -2,47 %, CoreWeave Registered (A) -2,30 %, Exelon -2,01 %, Honeywell Aerospace -1,78 %, Copart -1,65 %
Der US 500 steht aktuell (19:59:04) bei 7.699,52 PKT und steigt um +0,50 %.
Top-Werte: SanDisk Corporation +7,86 %, Datadog Registered (A) +7,33 %, Western Digital +6,83 %, Seagate Technology Holdings +6,51 %, Palantir +6,49 %
Flop-Werte: NRG Energy -4,10 %, The Mosaic -4,01 %, Eversource Energy -3,38 %, Ameriprise Financial -3,34 %, Alexandria Real Estate Equities -3,21 %
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