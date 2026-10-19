Aroundtown Aktie fällt auf 1,3660€ - 19.10.2026

Die Aroundtown Aktie ist bisher um -3,29 % auf 1,3660€ gefallen. Das sind -0,0465 € weniger als am letzten Handelstag. Es bleibt ungemütlich für Aroundtown: Nach einem Rückgang von -3,40 % am Vortag folgt heute ein weiteres Minus von -3,29 %. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Aroundtown ist ein führendes europäisches Immobilienunternehmen mit Fokus auf Gewerbe- und Wohnimmobilien. Es bietet Vermietung, Entwicklung und Management von Immobilien an. Als einer der größten Investoren in Europa konkurriert es mit Vonovia und Deutsche Wohnen. Die Diversifikation und der Fokus auf hochwertige Immobilien sind seine Alleinstellungsmerkmale.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der Kursverfall heute setzt den Abwärtstrend fort, der sich in den letzten Monaten bei Aroundtown abgezeichnet hat. Insgesamt mussten Aktionäre Verlusten in Höhe von -35,51 % verkraften.

Allein seit letzter Woche ist die Aroundtown Aktie damit um -7,95 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -22,69 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Aroundtown um -48,45 % verloren.

Während Aroundtown deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der MDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,31 %.

Aroundtown Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -7,95 % 1 Monat -22,69 % 3 Monate -35,51 % 1 Jahr -57,41 %

? wallstreetONLINE-Community zur Aroundtown Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 19.10.2026, 20:00 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Zinsabhängigkeit des Aroundtown-Kurses, die Marke von 1,40 Euro und Goldmans Kursziel von 1,30 Euro. Diskutiert werden mögliche GCP-Zukäufe mit einer Zielbeteiligung von 89,5 % sowie Berliner Vergesellschaftungspläne. GCP wird mit 8.433 Berliner Wohnungen unter der diskutierten 10.000er-Grenze gesehen. Die genannten 23 % Berlin-Anteil beziehen sich auf den Portfoliowert, nicht die Wohnungszahl.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Aroundtown eingestellt.

Informationen zur Aroundtown Aktie

Es gibt 2 Mrd. Aroundtown Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,11 Mrd.EUR € wert.

Technologieaktien geben den Ton an: Während der DAX nachgibt, legen TecDAX und US-Indizes zu. Zalando und Redcare glänzen, Rheinmetall steht unter Druck.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Deutsche Euroshop, TAG Immobilien und Co.

Deutsche Euroshop, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,95 %. TAG Immobilien notiert im Minus, mit -1,53 %. LEG Immobilien notiert im Minus, mit -2,10 %. Vonovia verliert -1,28 %

Die Aktie von Aroundtown erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von -10,87 %. Über 5 Jahre lag sie bei -25,89 %.

Aroundtown Aktie jetzt kaufen?

Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Aroundtown Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Aroundtown Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.