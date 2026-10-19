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    Besonders beachtet!

    77 Aufrufe 77 0 Kommentare 0 Kommentare

    Aroundtown Aktie fällt auf 1,3660€ - 19.10.2026

    Die Aroundtown Aktie notiert am 19.10.2026 mit -3,29 % im Minus. Alle Details zum aktuellen Kursgeschehen finden Sie hier.

    Besonders beachtet! - Aroundtown Aktie fällt auf 1,3660€ - 19.10.2026
    Foto: Aroundtown SA

    Aroundtown ist ein führendes europäisches Immobilienunternehmen mit Fokus auf Gewerbe- und Wohnimmobilien. Es bietet Vermietung, Entwicklung und Management von Immobilien an. Als einer der größten Investoren in Europa konkurriert es mit Vonovia und Deutsche Wohnen. Die Diversifikation und der Fokus auf hochwertige Immobilien sind seine Alleinstellungsmerkmale.

    Aroundtown Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 19.10.2026

    Die Aroundtown Aktie ist bisher um -3,29 % auf 1,3660 gefallen. Das sind -0,0465  weniger als am letzten Handelstag. Es bleibt ungemütlich für Aroundtown: Nach einem Rückgang von -3,40 % am Vortag folgt heute ein weiteres Minus von -3,29 %. Wie geht es mit der Aktie weiter?

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    Der Kursverfall heute setzt den Abwärtstrend fort, der sich in den letzten Monaten bei Aroundtown abgezeichnet hat. Insgesamt mussten Aktionäre Verlusten in Höhe von -35,51 % verkraften.

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    Allein seit letzter Woche ist die Aroundtown Aktie damit um -7,95 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -22,69 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Aroundtown um -48,45 % verloren.

    Während Aroundtown deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der MDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,31 %.

    Aroundtown Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -7,95 %
    1 Monat -22,69 %
    3 Monate -35,51 %
    1 Jahr -57,41 %
    Stand: 19.10.2026, 20:00 Uhr

    ? wallstreetONLINE-Community zur Aroundtown Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Zinsabhängigkeit des Aroundtown-Kurses, die Marke von 1,40 Euro und Goldmans Kursziel von 1,30 Euro. Diskutiert werden mögliche GCP-Zukäufe mit einer Zielbeteiligung von 89,5 % sowie Berliner Vergesellschaftungspläne. GCP wird mit 8.433 Berliner Wohnungen unter der diskutierten 10.000er-Grenze gesehen. Die genannten 23 % Berlin-Anteil beziehen sich auf den Portfoliowert, nicht die Wohnungszahl.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Aroundtown eingestellt.

    Zur Aroundtown Diskussion

    Informationen zur Aroundtown Aktie

    Es gibt 2 Mrd. Aroundtown Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,11 Mrd.EUR € wert.

    DAX als einziger im Minus – TecDAX glänzt, Rheinmetall unter Druck


    Technologieaktien geben den Ton an: Während der DAX nachgibt, legen TecDAX und US-Indizes zu. Zalando und Redcare glänzen, Rheinmetall steht unter Druck.

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Deutsche Euroshop, TAG Immobilien und Co.

    Deutsche Euroshop, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,95 %. TAG Immobilien notiert im Minus, mit -1,53 %. LEG Immobilien notiert im Minus, mit -2,10 %. Vonovia verliert -1,28 %

    Die Aktie von Aroundtown erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von -10,87 %. Über 5 Jahre lag sie bei -25,89 %.

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    Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Aroundtown Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Aroundtown Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.


    Aroundtown

    -3,11 %
    -4,79 %
    -22,72 %
    -34,84 %
    -57,13 %
    -39,97 %
    -77,41 %
    -61,15 %
    ISIN:LU1673108939WKN:A2DW8Z
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    Markt Bote
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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