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    Besonders beachtet!

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    ServiceNow Aktie überzeugt mit Kursplus - 19.10.2026

    Kursbewegung von +2,02 % bei ServiceNow am 19.10.2026: Lesen Sie hier, was hinter der aktuellen Entwicklung steckt.

    Besonders beachtet! - ServiceNow Aktie überzeugt mit Kursplus - 19.10.2026
    Foto: SUNDRY PHOTOGRAPHY - stock.adobe.com

    ServiceNow ist ein US-Softwareanbieter für Cloud-basierte Workflow- und IT-Service-Management-Plattformen. Kernprodukte: Now Platform, ITSM, HR-, Customer- und Risk-Workflows. Starke Marktstellung im Enterprise-SaaS-Segment. Wichtige Konkurrenten: Salesforce, Microsoft, Atlassian, BMC. USP: tiefe Workflow-Automatisierung, breite Integrationen, starke Position im ITSM-Kernmarkt.

    ServiceNow Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 19.10.2026

    Die ServiceNow Aktie kann am heutigen Handelstag um +2,02 % auf 128,85 zulegen. Das sind +2,55  mehr als am letzten Handelstag. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die ServiceNow Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -4,68 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 128,85, mit einem Plus von +2,02 %. Wie geht es mit der Aktie weiter?

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    Die positive Performance heute setzt die erfreuliche Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre bei ServiceNow einen Gewinn von +43,17 % verbuchen.

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    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +2,30 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +9,49 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von ServiceNow einen Rückgang von -2,11 %.

    ServiceNow Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +2,30 %
    1 Monat +9,49 %
    3 Monate +43,17 %
    1 Jahr -16,96 %
    Stand: 19.10.2026, 20:26 Uhr

    Informationen zur ServiceNow Aktie

    Es gibt 1 Mrd. ServiceNow Aktien. Damit ist das Unternehmen 133,37 Mrd. € wert.

    So schlagen sich die Wettbewerber von ServiceNow

    Salesforce, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,70 %. IBM notiert im Plus, mit +2,32 %. Microsoft notiert im Plus, mit +1,14 %. Oracle legt um +1,47 % zu

    Die Aktie von ServiceNow erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 5,76 %. Über 5 Jahre lag sie bei 1,40 %, über 10 Jahre bei 24,13 %.

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    Ob die ServiceNow Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur ServiceNow Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    ServiceNow

    +1,98 %
    +2,30 %
    +9,49 %
    +43,17 %
    -16,96 %
    +24,28 %
    +13,25 %
    +824,84 %
    +3.128,07 %
    ISIN:US81762P1021WKN:A1JX4P
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    Markt Bote
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