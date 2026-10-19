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    Besonders beachtet!

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    Monster Beverage Aktie steigt - 19.10.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Monster Beverage Aktie bisher um +3,19 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Monster Beverage Aktie.

    Besonders beachtet! - Monster Beverage Aktie steigt - 19.10.2026
    Foto: robcartorres - stock.adobe.com

    Monster Beverage ist ein führender Anbieter von Energy-Drinks mit Marken wie Monster Energy. Es konkurriert mit Red Bull und Rockstar und zeichnet sich durch eine breite Produktpalette und starke Markenpräsenz aus.

    Monster Beverage Aktie: Der Blick auf Kurs und Kennzahlen am 19.10.2026

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Aktie von Monster Beverage. Mit einer Performance von +3,19 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Die Monster Beverage Aktie setzt ihren Lauf fort. Bereits am Vortag legte der Kurs um +3,19 % zu, heute kommt ein weiteres Plus von +3,19 % hinzu. Was bedeutet das für Anleger, die schon investiert sind?

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    Trotz des heutigen Anstiegs mussten die Monster Beverage Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -1,56 % verkraften.

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    Auf Wochensicht steht bei der Monster Beverage Aktie damit ein Gewinn von +7,96 % zu Buche. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +8,25 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Monster Beverage +28,15 % gewonnen.

    Monster Beverage Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +7,96 %
    1 Monat +8,25 %
    3 Monate -1,56 %
    1 Jahr +38,66 %
    Stand: 19.10.2026, 20:26 Uhr

    Informationen zur Monster Beverage Aktie

    Es gibt 2 Mrd. Monster Beverage Aktien. Damit ist das Unternehmen 82,28 Mrd. € wert.

    Die Konkurrenz im Blick: Kursentwicklung der wichtigsten Wettbewerber

    Coca-Cola, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,18 %. PepsiCo notiert im Plus, mit +1,62 %. Keurig Dr Pepper notiert im Minus, mit -0,28 %.

    Die Aktie von Monster Beverage erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 19,55 %. Über 5 Jahre lag sie bei 17,36 %, über 10 Jahre bei 13,72 %.

    Monster Beverage Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten


    Ob sich ein Einstieg bei der Monster Beverage Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Monster Beverage Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.


    Monster Beverage

    +3,19 %
    +7,96 %
    +8,25 %
    -1,56 %
    +38,66 %
    +77,22 %
    +127,98 %
    +275,98 %
    +1.244,00 %
    ISIN:US61174X1090WKN:A14U5Z
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