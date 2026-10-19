Monster Beverage Aktie steigt - 19.10.2026

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Aktie von Monster Beverage. Mit einer Performance von +3,19 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Die Monster Beverage Aktie setzt ihren Lauf fort. Bereits am Vortag legte der Kurs um +3,19 % zu, heute kommt ein weiteres Plus von +3,19 % hinzu. Was bedeutet das für Anleger, die schon investiert sind?

Monster Beverage ist ein führender Anbieter von Energy-Drinks mit Marken wie Monster Energy. Es konkurriert mit Red Bull und Rockstar und zeichnet sich durch eine breite Produktpalette und starke Markenpräsenz aus.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Trotz des heutigen Anstiegs mussten die Monster Beverage Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -1,56 % verkraften.

Auf Wochensicht steht bei der Monster Beverage Aktie damit ein Gewinn von +7,96 % zu Buche. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +8,25 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Monster Beverage +28,15 % gewonnen.

Monster Beverage Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +7,96 % 1 Monat +8,25 % 3 Monate -1,56 % 1 Jahr +38,66 %

Informationen zur Monster Beverage Aktie

Stand: 19.10.2026, 20:26 Uhr

Es gibt 2 Mrd. Monster Beverage Aktien. Damit ist das Unternehmen 82,28 Mrd. € wert.

Die Konkurrenz im Blick: Kursentwicklung der wichtigsten Wettbewerber

Coca-Cola, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,18 %. PepsiCo notiert im Plus, mit +1,62 %. Keurig Dr Pepper notiert im Minus, mit -0,28 %.

Die Aktie von Monster Beverage erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 19,55 %. Über 5 Jahre lag sie bei 17,36 %, über 10 Jahre bei 13,72 %.

Monster Beverage Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten

Ob sich ein Einstieg bei der Monster Beverage Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Monster Beverage Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.