Aktien heute: Datadog steigt kräftig, ESA-Auftrag treibt OHB

Mit einem Plus von 7,10 Prozent auf 233,75 Euro führt Datadog die hier betrachteten Gewinner an. Einen konkreten unternehmensbezogenen Auslöser gibt es zunächst nicht. Der Anbieter von Plattformen für IT-Überwachung und Sicherheit legt im freundlichen Umfeld für Technologieaktien zu.

Technologieaktien zählen am 19.10.2026 zu den auffälligen Gewinnern. Der US Tech 100 steigt um 1,12 Prozent, der TecDAX gewinnt 0,45 Prozent. Dagegen verliert der DAX 1,05 Prozent, der Eurozone 50 gibt 0,83 Prozent nach. Unter den Einzelwerten fallen vor allem kräftige Erholungen bei US-Technologieaktien auf. Bei den Verlierern stehen mehrere Energieversorger und Rheinmetall.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die Erholung gleicht die jüngsten Verluste nicht aus: Auf Wochensicht liegt die Aktie noch 11,08 Prozent im Minus. Über einen Monat gewinnt sie dagegen 17,49 Prozent. Seit Jahresbeginn beträgt das Plus 100,76 Prozent.

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Datadog Registered (A): 233,75€ (+7,10 %)

SanDisk: Tagesplus mildert deutliche Verluste

SanDisk erholt sich um 6,99 Prozent auf 1.225,00 Euro. Konkrete Unternehmensnachrichten als Auslöser stehen zunächst nicht im Vordergrund. Der Anstieg fällt in die Stabilisierung amerikanischer Technologiewerte nach ihrer jüngsten Talfahrt.

Der Rückschlag bleibt dennoch deutlich: Auf Wochensicht verliert die Aktie 13,43 Prozent, über einen Monat 21,73 Prozent. Seit Jahresbeginn steht ein Minus von 15,22 Prozent.

SanDisk Corporation: 1.225,00€ (+6,99 %)

OHB: ESA-Studienauftrag begleitet weiteren Anstieg

Ein ESA-Auftrag stützt den Kurs von OHB. Die Raumfahrtagentur beauftragt die Tochter OHB System mit Studien für eine dauerhafte Mondstation. Die Aktie gewinnt 6,17 Prozent auf 203,00 Euro. Damit setzt sie ihren Anstieg fort: Auf Wochensicht beträgt das Plus 28,47 Prozent, seit Jahresbeginn 76,27 Prozent.

Im wallstreetONLINE-Forum überwiegen Hoffnungen auf weitere Aufträge. Diskutiert wird ein möglicherweise beschleunigtes europäisches Satellitenprojekt als Konkurrenz zu SpaceX. Hinzu kommen Erwartungen an einen charttechnischen Ausbruch. Zugleich wird betont, dass dafür konkrete Auftragsnachrichten nötig sein könnten.

OHB: 203,00€ (+6,17 %)

Western Digital: Erholung nach jüngstem Rückschlag

Bei Western Digital trifft ein kräftiges Tagesplus auf eine schwache Entwicklung der vergangenen Wochen. Der Speicheranbieter steigt um 6,12 Prozent auf 308,95 Euro. Ein konkreter unternehmensbezogener Auslöser ist zunächst nicht erkennbar.

Auf Wochensicht bleibt ein Minus von 12,31 Prozent, über einen Monat verliert die Aktie 19,40 Prozent. Der längerfristige Abstand dazu ist groß: Seit Jahresbeginn gewinnt Western Digital 109,32 Prozent.

Western Digital: 308,95€ (+6,12 %)

Seagate: Deutliches Plus bei weiter negativer Monatsbilanz

Auch Seagate legt im freundlichen Technologiehandel deutlich zu. Die Aktie des Speicheranbieters gewinnt 5,79 Prozent auf 585,00 Euro. Unternehmensnachrichten als konkreter Auslöser liegen zunächst nicht vor.

Das Tagesplus steht einem Wochenverlust von 16,02 Prozent gegenüber. Über einen Monat beträgt das Minus 21,63 Prozent. Seit Jahresbeginn bleibt Seagate mit einem Zuwachs von 145,45 Prozent jedoch deutlich im Plus.

Seagate Technology Holdings: 585,00€ (+5,79 %)

Palantir: Neue Cloud-Partnerschaft mit Knox

Palantir und Knox Systems vereinbaren eine Partnerschaft. Sie soll die Bereitstellung von Software für Kunden mit sicherheitskritischen Aufgaben in den Cloud-Umgebungen FedRAMP und IL5 beschleunigen. Die Palantir-Aktie steigt um 5,72 Prozent auf 173,13 Euro.

Operativ zeigt der Datenanalysespezialist kräftiges Wachstum. Im zweiten Quartal 2026 steigt der Umsatz gegenüber dem Vorjahr um 93 Prozent auf 1,94 Milliarden US-Dollar. Am Aktienmarkt bleibt die Wochenbilanz mit minus 6,55 Prozent negativ. Über einen Monat gewinnt der Titel 12,72 Prozent.

Palantir: 173,13€ (+5,72 %)

Nemetschek: Monatsgewinn wächst auf mehr als 25 Prozent

Die jüngste Aufwärtsbewegung bei Nemetschek setzt sich fort. Der Anbieter von Software für Bau, Architektur und Infrastruktur gewinnt 5,37 Prozent auf 76,50 Euro. Einen konkreten neuen Auslöser gibt es zunächst nicht.

Auf Wochensicht steigt die Aktie um 12,50 Prozent, über einen Monat um 25,65 Prozent. Trotz dieser Erholung bleibt seit Jahresbeginn ein Verlust von 17,96 Prozent.

Nemetschek: 76,50€ (+5,37 %)

Amazon: KI-Rentabilität prägt die Diskussion

Bei Amazon richtet sich die Diskussion im wallstreetONLINE-Forum auf die Rentabilität der hohen KI-Investitionen. Optimistische Einschätzungen verweisen auf kurze Amortisationszeiten von KI-Servern und erwarten mehr Dynamik bei AWS. Auch KI-Geräte und das Geschäft rund um die Prime-Aktionstage sind Thema.

Die Aktie gewinnt 5,31 Prozent auf 233,38 Euro. Ein konkreter unternehmensbezogener Auslöser für die Tagesbewegung ist zunächst nicht erkennbar. Mit einem Wochenminus von nur noch 0,05 Prozent ist der jüngste Rückgang nahezu ausgeglichen. Seit Jahresbeginn legt Amazon um 18,35 Prozent zu.

Amazon: 233,38€ (+5,31 %)

Micron: Speicherpreise und KI-Ausgaben im Fokus

Steigende Speicherchippreise und hohe Ausgaben für KI-Rechenzentren prägen die Diskussion zu Micron im wallstreetONLINE-Forum. Die Beiträge sehen den Speicherhersteller als möglichen Profiteur dieser Entwicklung. Im Mittelpunkt stehen das Umsatzwachstum, die Margen und die Erwartungen an das nächste Quartal.

Die Aktie steigt um 4,71 Prozent auf 805,15 Euro. Eine konkrete neue Unternehmensnachricht als Auslöser der Tagesbewegung gibt es zunächst nicht. Auf Wochensicht bleibt ein Verlust von 12,06 Prozent. Seit Jahresbeginn steht dagegen ein Plus von 225,64 Prozent.

Micron Technology: 805,15€ (+4,71 %)

Tesla: Kursplus trifft auf kontroverse Bewertungsdebatte

Die Debatte über Tesla bleibt kontrovers. Im wallstreetONLINE-Forum stehen vor den Quartalszahlen die hohe Bewertung, Investitionen und mögliche Belastungen des freien Cashflows im Mittelpunkt. Daneben wird über einen möglichen Zusammenschluss mit SpaceX spekuliert. Dabei werden sowohl Bewertungsfragen als auch die Machtverteilung und die Rechte von Kleinaktionären kritisch diskutiert. Ein solcher Zusammenschluss ist damit nicht bestätigt.

Am Markt gewinnt Tesla 4,34 Prozent auf 327,23 Euro. Die Erholung erfolgt im freundlichen Technologieumfeld; ein konkreter neuer unternehmensbezogener Auslöser ist zunächst nicht erkennbar. Auf Wochensicht verliert die Aktie 4,07 Prozent, seit Jahresbeginn 15,74 Prozent.

Tesla: 327,23€ (+4,34 %)

CoreWeave: Hochstufung stoppt den Rückgang nicht

Eine Hochstufung durch Goldman Sachs verhindert weitere Verluste bei CoreWeave nicht. Die Investmentbank hebt ihre Einstufung trotz der hohen Schulden des Cloud-Anbieters an. Zuvor hat sie ihre Beteiligung deutlich reduziert.

Die Aktie fällt um 3,25 Prozent auf 53,33 Euro. Damit setzt sich die jüngste Schwäche fort. Auf Wochensicht beträgt der Verlust 25,98 Prozent, über einen Monat 23,02 Prozent. Seit Jahresbeginn liegt CoreWeave 12,25 Prozent im Minus.

CoreWeave Registered (A): 53,33€ (-3,25 %)

ENGIE: Monatsverluste weiten sich aus

ENGIE verliert 2,89 Prozent auf 22,690 Euro. Einen konkreten unternehmensbezogenen Auslöser für den Rückgang gibt es zunächst nicht. Der Energieversorger liegt auf Monatssicht damit 6,10 Prozent im Minus. Seit Jahresbeginn bleibt ein kleiner Gewinn von 1,63 Prozent.

ENGIE: 22,690€ (-2,89 %)

RWE: Schwacher Tag bei positiver Jahresbilanz

Für RWE geht es um 2,59 Prozent auf 57,11 Euro nach unten. Ein konkreter Auslöser für die Tagesbewegung ist zunächst nicht erkennbar. Der Rückgang reiht sich in die jüngste Schwäche ein: Auf Wochensicht verliert die Aktie 1,53 Prozent, über einen Monat 5,23 Prozent. Die Jahresbilanz bleibt mit plus 26,41 Prozent positiv.

RWE: 57,11€ (-2,59 %)

Constellation Energy: Weiter unter Druck

Anders als viele amerikanische Technologiewerte gibt Constellation Energy weiter nach. Die Aktie des Energieversorgers verliert 2,54 Prozent auf 234,43 Euro. Unternehmensnachrichten als konkreter Auslöser liegen zunächst nicht vor.

Auf Wochensicht beträgt das Minus 11,16 Prozent. Über einen Monat bleibt der Titel mit 6,40 Prozent im Plus, seit Jahresbeginn verliert er jedoch 22,05 Prozent.

Constellation Energy: 234,43€ (-2,54 %)

Rheinmetall: Cashflow und Auftragsbestand im Mittelpunkt

Bei Rheinmetall kreist die Diskussion im wallstreetONLINE-Forum um die Frage, wie sich der hohe Auftragsbestand in wirtschaftlichen Mehrwert und freien Cashflow übersetzt. Die Einschätzungen bleiben geteilt. Charttechnisch wird darüber gestritten, ob die jüngste Erholung den übergeordneten Abwärtstrend beendet. Zudem ist eine mögliche gemeinsame Übernahme der rumänischen Mangalia-Werft durch Rheinmetall und MSC Thema.

Die Aktie fällt um 2,43 Prozent auf 1.058,40 Euro. Ein konkreter negativer Unternehmensauslöser ist zunächst nicht erkennbar. Trotz des Tagesverlusts steht auf Wochensicht ein Plus von 13,22 Prozent. Seit Jahresbeginn bleibt die Aktie mit 32,29 Prozent deutlich im Minus.

Rheinmetall: 1.058,40€ (-2,43 %)

Fazit

Der Handelstag zeigt kräftige Erholungen bei vielen Technologiewerten, ohne die jüngsten Wochenverluste überall auszugleichen. OHB setzt seinen Anstieg mit einem konkreten Auftrag fort. CoreWeave und mehrere Energieaktien bleiben dagegen unter Druck.

Dieser Artikel wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten, Nachrichten und Beiträgen der wallstreetONLINE-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten herangezogen werden.