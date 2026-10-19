ANALYSE-FLASH
Deutsche Bank Research belässt SpaceX auf 'Buy' - Ziel 235 Dollar
- Deutsche Bank bleibt bei SpaceX auf Buy, Ziel 235 Dollar
- Nachfrage und Preise heben Prognosen für 2027
- Ab 2028 wächst Unsicherheit durch stärkeren KI-Bezug
FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für SpaceX auf "Buy" mit einem Kursziel von 235 US-Dollar belassen. Die kurzfristige Nachfrage nach Rechenleistung sowie die Preisdynamik dürften die Schätzungen für Raumfahrt-, Telekom- und Techunternehmen für 2027 nach oben treiben, schrieb Edison Yu in einem am Montag vorliegenden Ausblick auf die anstehenden Quartalszahlen. Für 2028 und darüber hinaus sieht der Analyst dagegen Unsicherheit, zumal die Aktie zunehmend stärker mit dem KI-Sektor als mit der Raumfahrtbranche korreliere./ck/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.10.2026 / 08:02 / GMT
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SpaceX Aktie
Die SpaceX Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,20 % und einem Kurs von 131,5 auf Tradegate (19. Oktober 2026, 20:39 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SpaceX Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 235,57USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 210,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 248,00USD was eine Bandbreite von +59,07 %/+87,85 % bedeutet.
Analyst: Deutsche Bank
Kursziel: 235 US-Dollar
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu SpaceX - A42D4F - US84615Q1031
Das denkt die wallstreetONLINE Community über SpaceX. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber SpaceX eingestellt.
Sollte man sogar, so mancher würde sagen, dass Russland mit Putin wie es heute ist, ein Produkt dieser primär durch die USA angeregten ''Blockbildung''.
Ja, obwohl man hier natürlich auch fragen könnte, wer sich von wem abgeschottet hat, oder was die Ursache der Abschottung war. Da müsste man die Exportkontrollen (CoCom) der NATO-Staaten mit dem Ziel, den Export strategisch wichtiger Güter und Technologien in den Ostblock zu verhindern, unbedingt mitdenken.
Es gibt Berichte vom ukrainischen Militär, dass die Starlink-Funktionalität für ukrainische Drohnen eingeschränkt wurde. Damit ist erneut klar, dass SpacekeXs eine US-Firma ist, die auf Anweisung des US-Präsidenten handelt. Was wiederum bedeutet, dass Starlink, Starshield und was auch immer an weiteren Starwars-Produkten kommen wird, nur für die USA relevant ist, weil keine andere souveräne Nation sich für Ihre Verteidigung in diese Abhängigkeit mehr begeben wird.