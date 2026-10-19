Deutsche Bank Research belässt SpaceX auf 'Buy' - Ziel 235 Dollar

Sollte man sogar, so mancher würde sagen, dass Russland mit Putin wie es heute ist, ein Produkt dieser primär durch die USA angeregten ''Blockbildung''.





Russland konnte damals zumindest Wirtschaftlich nicht mit den vor Kraft strotzenden USA mithalten... und geschichtlich belegt, wurde so mancher Annäherungsversuch seiten der UdSSR und später Russland von den USA abgelehnt. So ist Russland durch Europa nicht nur geografisch und geschichtlich eng mit dem ''Westen'' verbunden, sondern auch durch die Konkurrenz, Ablehnung, Schmach das Wettrüsten verloren zu haben.





Und obwohl die USA mittlerweile mit den USA von damals gar nicht mehr viel zu tun haben unter Trump und mit leuten wie Musk, so ist die politische Landschaft in Russland zum teil einfach dort hängen geblieben.





Würde Russland die Milliarden, die Manpower, die Ressourcen, usw., die in den Krieg in der Ukraine fließen, für Projekte im schlecht erschlossenen Norden und Osten ausgeben, wäre viel Gewonnen für alle!

So wird aber seit Jahren ein zunehmend aussichtsloser Krieg geführt, der unmengen an Ressourcen und Menschenleben fordert und trotz unterstützung aus China wird es nicht reichen, zumindest nicht solange die EU weiterhin zur Ukraine steht. Mal wieder ist die Ökonomie dahinter entscheidend und Russland nicht in der Lage, sowohl mit der EU als auch den USA mitzuhalten, geschweige denn beiden gleichzeitig...!





Geschichte wiederholt sich sagt man ja.... vielleicht kommt aber doch die Einsicht, dass es für das alte Zarenreich unendlich vorteilhafter wäre, die eigenen riesigen Ressourcen und Möglichkeiten zu nutzen, anstatt im Donbass gegen irgendwelche Festungsgürtel zu rennen und gute Männer in den Tod zu schicken.... wie gesagt ein Desaster und vermutlich wird es mit Putin keine ''Einsicht'' geben....