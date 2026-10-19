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    Besonders beachtet!

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    ENGIE Aktie heute im Minus - 19.10.2026

    Am heutigen Handelstag muss die ENGIE Aktie bisher Verluste von -2,85 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der ENGIE Aktie.

    Besonders beachtet! - ENGIE Aktie heute im Minus - 19.10.2026
    Foto: Sundry Photography - stock.adobe.com

    ENGIE ist ein globaler Energieversorger mit Fokus auf Strom, Gas, erneuerbare Energien und Energiedienstleistungen (u.a. Netze, Speicher, Dekarbonisierungslösungen). Starke Position in Europa, aktiv in über 30 Ländern. Hauptkonkurrenten: EDF, E.ON, RWE, Enel, Iberdrola. USP: breite Präsenz in Erneuerbaren, integrierte Lösungen für Industrie/Kommunen, starke Stellung in Gasinfrastruktur.

    ENGIE Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 19.10.2026

    Mit einer Performance von -2,85 % musste die ENGIE Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Es bleibt ungemütlich für ENGIE: Nach einem Rückgang von -2,61 % am Vortag folgt heute ein weiteres Minus von -2,85 %. Bietet der aktuelle Kurs eine günstige Einstiegschance?

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    Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von ENGIE mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -15,26 % hinnehmen.

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    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -0,74 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -6,18 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +1,54 % gewonnen.

    Der Eurozone 50 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,96 % geändert.

    ENGIE Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -0,74 %
    1 Monat -6,18 %
    3 Monate -15,26 %
    1 Jahr +14,94 %
    Stand: 19.10.2026, 21:00 Uhr

    Informationen zur ENGIE Aktie

    Es gibt 3 Mrd. ENGIE Aktien. Damit ist das Unternehmen 57,83 Mrd.EUR € wert.

    Aktien heute: Datadog steigt kräftig, ESA-Auftrag treibt OHB


    Datadog und mehrere Speicheraktien legen kräftig zu. OHB erhält einen ESA-Auftrag, während CoreWeave und Energieversorger nachgeben.

    Aktien mit extremer Performance im Eurozone 50 am 19.10.2026


    Top- und Flop-Aktien am 19.10.2026 im Eurozone 50.

    Börsen Update Europa - 19.10. - AT 20 schwach -1,13 %


    Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

    Die Konkurrenz im Blick: Kursentwicklung der wichtigsten Wettbewerber

    Enel, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,89 %. RWE notiert im Minus, mit -2,85 %. E.ON notiert im Minus, mit -1,77 %. Orsted verliert -2,36 %

    Die Aktie von ENGIE erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 15,97 %. Über 5 Jahre lag sie bei 14,53 %, über 10 Jahre bei 5,69 %.

    ENGIE Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten


    Ob sich ein Einstieg bei der ENGIE Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur ENGIE Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.


    ENGIE

    -2,97 %
    -0,74 %
    -6,18 %
    -15,26 %
    +14,94 %
    +54,73 %
    +94,13 %
    +72,10 %
    -19,27 %
    ISIN:FR0010208488WKN:A0ER6Q
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