ALNO AG: 17. Bericht zeigt den aktuellen Stand des Insolvenzverfahrens
Neues im Insolvenzverfahren der ALNO AG: Der 17. Sachstandsbericht liegt vor. Anleihegläubiger können ihn mit einem aktuellen Nachweis ihrer Gläubigerstellung anfordern.
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
- Der 17. Sachstandsbericht zum Insolvenzverfahren der ALNO AG ist seit dem 19. Oktober 2026 verfügbar.
- Veröffentlicht wurde die Information von One Square Advisory Services und Rechtsanwalt Dr. Daniel Vos, den gemeinsamen Vertretern der Anleihegläubiger.
- Betroffen sind die 8,5%-Inhaberschuldverschreibung 2013/18 über 45 Mio. Euro und die 8,0%-Wandelschuldverschreibung 2014/19 über 14 Mio. Euro.
- Die Insolvenzverwaltung erstellt den Sachstandsbericht wie angekündigt alle sechs Monate.
- Das Insolvenzverfahren ist nicht öffentlich; eine Weitergabe des Berichts oder seiner Inhalte ist untersagt.
- Anleihegläubiger können den Bericht mit einem höchstens 14 Tage alten Nachweis ihrer Gläubigerstellung per E-Mail bei One Square oder Dr. Vos anfordern und sich für E-Mail-Verteiler anmelden.
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