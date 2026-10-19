Berliner Grüne für Koalitionsgespräche mit Linke und SPD
Für Sie zusammengefasst
- Berliner SPD und Grüne verhandeln mit der Linken
- Grüne stimmen für Koalitionsgespräche mit der Linken
- Breite Mehrheit stimmt auf kleinem Parteitag dafür
Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic
BERLIN (dpa-AFX) - Nach der Berliner SPD haben sich auch die Grünen für gemeinsame Koalitionsverhandlungen mit der Wahlsiegerin Linke entschieden. Auf einem kleinen Parteitag stimmte am Abend eine breite Mehrheit dafür./kr/DP/he
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