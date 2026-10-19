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    Top & Flop

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    Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 19.10.2026

    Top & Flop - Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 19.10.2026
    Foto: ZUMAPRESS.com | Niyi Fote - picture alliance

    Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US Tech 100. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 19.10.2026 im US Tech 100. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!

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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.
    Chart SanDisk Corporation
    ISIN: US80004C2008
    WKN: A411ZM
    Die SanDisk Corporation Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +7,86 %.

    Western Digital
    Tagesperformance: +7,17 %
    Platz 2
    Performance 1M: -19,97 %
    Chart Western Digital
    ISIN: US9581021055
    WKN: 863060
    Die Western Digital Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +7,17 %.

    Datadog Registered (A)
    Tagesperformance: +6,87 %
    Platz 3
    Performance 1M: +16,99 %
    Chart Datadog Registered (A)
    ISIN: US23804L1035
    WKN: A2PSFR
    Die Datadog Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +6,87 %.

    Moderna
    Tagesperformance: +6,76 %
    Platz 4
    Performance 1M: +50,77 %
    Chart Moderna
    ISIN: US60770K1079
    WKN: A2N9D9
    Die Moderna Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +6,76 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu Moderna (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Modernas starken Kursanstieg, den Teilnehmer als chartgetrieben und möglichen Short-Squeeze einordnen. Diskutiert werden Übertreibungsrisiken, Gewinnmitnahmen und die hohe Bewertung im Vergleich zu BioNTech. Technisch steht die Marke von 210 US-Dollar im Fokus. Fundamental richten sich Erwartungen auf die Krebsplattform mit Merck und weitere Daten zur Intismeran-Studie auf der ESMO.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Moderna eingestellt.

    Seagate Technology Holdings
    Tagesperformance: +6,51 %
    Platz 5
    Performance 1M: -21,63 %
    Chart Seagate Technology Holdings
    ISIN: IE00BKVD2N49
    WKN: A3CQU7
    Die Seagate Technology Holdings Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +6,51 %.

    Amazon
    Tagesperformance: +5,92 %
    Platz 6
    Performance 1M: +5,69 %
    Chart Amazon
    ISIN: US0231351067
    WKN: 906866
    Die Amazon Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,92 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu Amazon (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Amazons Aufholpotenzial nach schwächerer Entwicklung gegenüber anderen Tech-Konzernen. Für die Aktie sprechen laut Beiträgen AWS-Wachstum, ein hoher Auftragsbestand und starke Margen sowie mögliche Effizienz- und Werbeerlöse im Handel. Die hohen KI-Investitionen könnten sich rechnen; zugleich wird die scheinbar günstige Bewertung kritisch gesehen. Risiken sind eine schwächere KI-Nachfrage, Margendruck und rechtliche Unsicherheiten. Die Aktie zeige trotz Meldungen einen Aufwärtstrend.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Amazon eingestellt.

    Palantir
    Tagesperformance: +5,81 %
    Platz 7
    Performance 1M: +12,07 %
    Chart Palantir
    ISIN: US69608A1088
    WKN: A2QA4J
    Die Palantir Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,81 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu Palantir (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die uneinheitlichen Kursreaktionen auf starke Quartalszahlen und die weitere Entwicklung bis zu den Q3-Zahlen am 2. November. Bairds Kursziel steigt von 200 auf 250 Dollar; weitere positive Analysteneinschätzungen verweisen auf KI-Wachstum und starke Fundamentaldaten. Wie sich der Kurs nach den Zahlen entwickelt, gilt als offen.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Palantir eingestellt.

    Micron Technology
    Tagesperformance: +5,57 %
    Platz 8
    Performance 1M: -8,81 %
    Chart Micron Technology
    ISIN: US5951121038
    WKN: 869020
    Die Micron Technology Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,57 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu Micron Technology (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den starken Kursrückgang und eine kräftige Intraday-Erholung der Micron-Aktie; ein Test tieferer Niveaus um 730–750 US-Dollar wird nicht ausgeschlossen. Optimisten verweisen auf steigende Speicherchippreise, starke Geschäftszahlen und Ausblicke, KI- und HBM-Nachfrage sowie Aktienrückkäufe. Risiken sehen andere in Branchenschwäche, Taiwan-Streik, Ölpreis und Zinsen; auch Konkurrenz und hohe Analystenerwartungen werden diskutiert.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Micron Technology eingestellt.

    Marvell Technology
    Tagesperformance: +5,39 %
    Platz 9
    Performance 1M: +0,22 %
    Chart Marvell Technology
    ISIN: US5738741041
    WKN: A3CNLD
    Die Marvell Technology Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,39 %.

    Monolithic Power Systems
    Tagesperformance: +5,23 %
    Platz 10
    Performance 1M: +5,18 %
    Chart Monolithic Power Systems
    ISIN: US6098391054
    WKN: A0DLC4
    Die Monolithic Power Systems Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,23 %.

    Teradyne
    Tagesperformance: +5,19 %
    Platz 11
    Performance 1M: -7,21 %
    Chart Teradyne
    ISIN: US8807701029
    WKN: 859892
    Die Teradyne Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,19 %.

    Tesla
    Tagesperformance: +4,74 %
    Platz 12
    Performance 1M: +3,87 %
    Chart Tesla
    ISIN: US88160R1014
    WKN: A1CX3T
    Die Tesla Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,74 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu Tesla (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Teslas aus Sicht vieler Nutzer sehr hohe Bewertung im Verhältnis zu Umsatz, Gewinn und Cashflow. Vor den Q3-Zahlen werden mögliche Kursrückgänge, eine Short-Position sowie hohe Investitionen und geringe Margen wegen günstiger Angebote diskutiert. Ein Tesla-SpaceX-Zusammenschluss gilt angesichts der gemeinsamen Bewertung von rund 3,5 Billionen Dollar als schwer zu rechtfertigen. ETF-Nachfrage wird als stützend angeführt; an Roadster- und Optimus-Versprechen bestehen Zweifel.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Tesla eingestellt.

    Intel
    Tagesperformance: +4,21 %
    Platz 13
    Performance 1M: -13,06 %
    Chart Intel
    ISIN: US4581401001
    WKN: 855681
    Die Intel Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,21 %.

    Lam Research
    Tagesperformance: +3,77 %
    Platz 14
    Performance 1M: -3,02 %
    Chart Lam Research
    ISIN: US5128073062
    WKN: A40L1V
    Die Lam Research Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,77 %.

    Cadence Design Systems
    Tagesperformance: +3,48 %
    Platz 15
    Performance 1M: +17,72 %
    Chart Cadence Design Systems
    ISIN: US1273871087
    WKN: 873567
    Die Cadence Design Systems Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,48 %.

    DoorDash Registered (A)
    Tagesperformance: +3,22 %
    Platz 16
    Performance 1M: +2,57 %
    Chart DoorDash Registered (A)
    ISIN: US25809K1051
    WKN: A2QHEA
    Die DoorDash Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,22 %.

    NXP Semiconductors
    Tagesperformance: +3,21 %
    Platz 17
    Performance 1M: +3,38 %
    Chart NXP Semiconductors
    ISIN: NL0009538784
    WKN: A1C5WJ
    Die NXP Semiconductors Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,21 %.

    Arm Holdings
    Tagesperformance: +2,98 %
    Platz 18
    Performance 1M: -14,18 %
    Chart Arm Holdings
    ISIN: US0420682058
    WKN: A3EUCD
    Die Arm Holdings Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,98 %.

    Advanced Micro Devices
    Tagesperformance: +2,86 %
    Platz 19
    Performance 1M: -1,31 %
    Chart Advanced Micro Devices
    ISIN: US0079031078
    WKN: 863186
    Die Advanced Micro Devices Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,86 %.

    Exelon
    Tagesperformance: -2,26 %
    Platz 20
    Performance 1M: +3,17 %
    Chart Exelon
    ISIN: US30161N1019
    WKN: 852011
    Die Exelon Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,26 %.

    Constellation Energy
    Tagesperformance: -2,06 %
    Platz 21
    Performance 1M: +5,42 %
    Chart Constellation Energy
    ISIN: US21037T1097
    WKN: A3DCXB
    Die Constellation Energy Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,06 %.

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