Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 19.10.2026
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US Tech 100. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 19.10.2026 im US Tech 100. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Tagesperformance: +7,17 %
Performance 1M: -19,97 %
Tagesperformance: +6,87 %
Performance 1M: +16,99 %
Tagesperformance: +6,76 %
Performance 1M: +50,77 %
? wallstreetONLINE-Community zu Moderna (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: +6,51 %
Performance 1M: -21,63 %
Tagesperformance: +5,92 %
Performance 1M: +5,69 %
? wallstreetONLINE-Community zu Amazon (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: +5,81 %
Performance 1M: +12,07 %
? wallstreetONLINE-Community zu Palantir (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: +5,57 %
Performance 1M: -8,81 %
? wallstreetONLINE-Community zu Micron Technology (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: +5,39 %
Performance 1M: +0,22 %
Tagesperformance: +5,23 %
Performance 1M: +5,18 %
Tagesperformance: +5,19 %
Performance 1M: -7,21 %
Tagesperformance: +4,74 %
Performance 1M: +3,87 %
? wallstreetONLINE-Community zu Tesla (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: +4,21 %
Performance 1M: -13,06 %
Tagesperformance: +3,77 %
Performance 1M: -3,02 %
Tagesperformance: +3,48 %
Performance 1M: +17,72 %
Tagesperformance: +3,22 %
Performance 1M: +2,57 %
Tagesperformance: +3,21 %
Performance 1M: +3,38 %
Tagesperformance: +2,98 %
Performance 1M: -14,18 %
Tagesperformance: +2,86 %
Performance 1M: -1,31 %
Tagesperformance: -2,26 %
Performance 1M: +3,17 %
Tagesperformance: -2,06 %
Performance 1M: +5,42 %