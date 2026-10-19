Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im US 500 am 19.10.2026
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US 500. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 19.10.2026 im US 500. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Tagesperformance: +7,47 %
Performance 1M: -19,97 %
Tagesperformance: +7,09 %
Performance 1M: +50,77 %
? wallstreetONLINE-Community zu Moderna (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: +6,87 %
Performance 1M: +16,99 %
Tagesperformance: +6,87 %
Performance 1M: -21,63 %
Tagesperformance: +6,04 %
Performance 1M: +5,69 %
? wallstreetONLINE-Community zu Amazon (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: +5,99 %
Performance 1M: +12,07 %
? wallstreetONLINE-Community zu Palantir (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: +5,72 %
Performance 1M: -8,81 %
? wallstreetONLINE-Community zu Micron Technology (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: +5,41 %
Performance 1M: +5,18 %
Tagesperformance: +5,22 %
Performance 1M: -7,21 %
Tagesperformance: +5,14 %
Performance 1M: +1,86 %
Tagesperformance: +4,90 %
Performance 1M: +13,50 %
Tagesperformance: +4,81 %
Performance 1M: +3,87 %
? wallstreetONLINE-Community zu Tesla (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: +4,27 %
Performance 1M: -13,06 %
Tagesperformance: -4,23 %
Performance 1M: -1,83 %
Tagesperformance: -4,19 %
Performance 1M: -24,57 %
Tagesperformance: +4,16 %
Performance 1M: -6,17 %
Tagesperformance: +3,71 %
Performance 1M: -3,02 %
Tagesperformance: +3,67 %
Performance 1M: +22,72 %
Tagesperformance: -3,62 %
Performance 1M: -9,25 %
Tagesperformance: +3,59 %
Performance 1M: +17,72 %
Tagesperformance: -3,38 %
Performance 1M: -3,38 %
Tagesperformance: +3,35 %
Performance 1M: +2,57 %
Tagesperformance: +3,26 %
Performance 1M: -8,74 %
Tagesperformance: -2,88 %
Performance 1M: -6,70 %
Tagesperformance: -2,77 %
Performance 1M: -2,56 %
Tagesperformance: -2,60 %
Performance 1M: -24,40 %
Tagesperformance: -2,59 %
Performance 1M: -7,67 %
Tagesperformance: -2,52 %
Performance 1M: -4,84 %
Tagesperformance: -2,49 %
Performance 1M: +6,42 %
Tagesperformance: -2,48 %
Performance 1M: +4,60 %
Tagesperformance: -2,43 %
Performance 1M: +3,17 %
Tagesperformance: -2,40 %
Performance 1M: -2,85 %
Tagesperformance: -2,40 %
Performance 1M: +4,50 %
Tagesperformance: -2,35 %
Performance 1M: +2,74 %
Tagesperformance: -2,34 %
Performance 1M: +6,39 %
Tagesperformance: -2,31 %
Performance 1M: +10,19 %
Tagesperformance: -2,30 %
Performance 1M: +0,77 %
Tagesperformance: -2,29 %
Performance 1M: +5,42 %
Tagesperformance: -2,26 %
Performance 1M: +4,40 %