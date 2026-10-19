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    Besonders beachtet!

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    Western Digital Aktie - Kurs legt am 19.10.2026 stark zu

    Kursbewegung von +7,97 % bei Western Digital am 19.10.2026: Lesen Sie hier, was hinter der aktuellen Entwicklung steckt.

    Besonders beachtet! - Western Digital Aktie - Kurs legt am 19.10.2026 stark zu
    Foto: MichaelVi - stock.adobe.com

    Western Digital ist ein führender US-Anbieter von Speicherlösungen (HDDs, SSDs, Flash-Speicher, Enterprise- und Cloud-Storage). Kernmärkte sind Rechenzentren, PCs, Consumer-Elektronik und Embedded-Anwendungen. Wichtige Wettbewerber: Seagate, Toshiba, Samsung, Micron, SK Hynix, Kioxia. Stärken: breite Produktpalette, vertikale Integration in Flash, starke Position im Enterprise- und Cloud-Segment.

    Western Digital Aktie im Überblick: Zahlen und Fakten vom 19.10.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Western Digital Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +7,97 % im Plus. Nach dem gestrigen Anstieg von +6,27 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Western Digital Aktie. Nach einem Plus von +6,27 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 314,33. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?

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    Trotz des heutigen Anstiegs mussten die Western Digital Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -24,62 % verkraften.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Western Digital Aktie damit um -11,66 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -18,80 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Western Digital +110,87 % gewonnen.

    Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +1,13 % geändert.

    Western Digital Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -11,66 %
    1 Monat -18,80 %
    3 Monate -24,62 %
    1 Jahr +188,89 %
    Stand: 19.10.2026, 22:00 Uhr

    Informationen zur Western Digital Aktie

    Es gibt 374 Mio. Western Digital Aktien. Damit ist das Unternehmen 117,67 Mrd.EUR € wert.

    Aktien mit extremer Performance im US 500 am 19.10.2026


    Top- und Flop-Aktien am 19.10.2026 im US 500.

    Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 19.10.2026


    Top- und Flop-Aktien am 19.10.2026 im US Tech 100.

    Aktien heute: Datadog steigt kräftig, ESA-Auftrag treibt OHB


    Datadog und mehrere Speicheraktien legen kräftig zu. OHB erhält einen ESA-Auftrag, während CoreWeave und Energieversorger nachgeben.

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Micron Technology, Samsung Electronics und Co.

    Micron Technology, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +4,96 %. Samsung Electronics notiert im Plus, mit +5,30 %.

    Die Aktie von Western Digital erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 117,11 %. Über 5 Jahre lag sie bei 54,40 %, über 10 Jahre bei 23,90 %.

    Western Digital Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten


    Ob die Western Digital Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Western Digital Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Western Digital

    +7,69 %
    -11,66 %
    -18,80 %
    -24,62 %
    +188,89 %
    +897,17 %
    +786,26 %
    +769,57 %
    +1.366,26 %
    ISIN:US9581021055WKN:863060
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