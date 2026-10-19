Aktien New York Schluss
Nasdaq mit Erholungsversuch - Dow tritt auf der Stelle
- Nasdaq 100 erholt sich nach jüngster Talfahrt
- Dow gibt leicht nach, S&P 500 legt moderat zu
- Zweifel an KI-Renditen belasten Tech-Erholung
NEW YORK (dpa-AFX) - Nach der jüngsten Talfahrt hat die technologielastige US-Börse Nasdaq am Montag einen Erholungsversuch gestartet. Der Nasdaq-Auswahlindex 100 legte um 1,17 Prozent auf 29.529,34 Zähler zu. Am Freitag hatte er gemessen an seinem vor knapp zwei Wochen erreichten Rekordhoch 7 Prozent eingebüßt.
Der Dow Jones Industrial , der in letzter Zeit leicht gestiegen war, gab zum Wochenstart um 0,07 Prozent auf 51.966,03 Punkte nach. Der marktbreite S&P 500 gewann 0,41 Prozent auf 7.690,73 Zähler.
"Anleger greifen nach dem Ausverkauf wieder zu", kommentierte Marktanalyst Maximilian Wienke vom Broker Etoro die Gewinne der Techbranche. "Die Erholung bleibt jedoch anfällig", da Anleger hinterfragten, ob die hohen Investitionen in KI-Infrastruktur ausreichend Rendite brächten.
Die Hoffnung liegt nun auf Schwergewichten wie Tesla , Meta und dem erst seit vier Monaten an der Börse gehandelten Weltraum- und KI-Konzern SpaceX . Überzeugten diese mit starken Margen und Ausblicken, könnten die Zweifel an der Rentabilität der KI-Investitionen abnehmen, glaubt Etoro-Analyst Wienke. "Enttäuschungen könnten dagegen die Sorgen über die Finanzierung der KI-Infrastruktur verstärken und den Druck auf den gesamten Technologiesektor erhöhen."/ck/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SpaceX Aktie
Die SpaceX Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,03 % und einem Kurs von 51.970 auf Ariva Indikation (19. Oktober 2026, 22:00 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SpaceX Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 235,57USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 210,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 248,00USD was eine Bandbreite von +58,83 %/+87,57 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu US 30 - CG3AA2 - US2605661048
Das denkt die wallstreetONLINE Community über US 30. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Aktiendepot – Update September 2026
Mittlerweile sind wir schon wieder eine Woche zuhause und der Alltag hat uns wieder fest im Griff. Aber wir hatten eine fantastische Woche in New York mit unglaublich vielen, schönen Erlebnissen und unvergesslichen Eindrücken. Jetzt geht es aber direkt wieder zurück zum eigentlichen Thema – der Börse und meiner entsprechenden Depotentwicklung!
Nachfolgend hiermit mein verspätetes September-Update:
Dividendenübersicht
Hiermit die bisherige Übersicht aller Netto-Dividendenerträge der ersten 9 Monate nach den letzten Zahlungseingängen für September:
Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/22983/board/20261019120826-screenshot-2026-10-15-190848.png
Hinweis: Der aufgeführte Betrag von Intel ist nach Verkauf aus der Gesamtsumme des investierten Kapitals bereits herausgerechnet!
Zukäufe/Verkäufe 2026
Direkt zum Monatsbeginn September gab es nach längerer Pause mal wieder ein weiterer Zukauf, aber wie immer keine Verkäufe.
Zum 01.09.26 wanderten weitere 6 McDonald´s-Aktien in mein Aktiendepot zum Preis von je 226,90 € bzw. einem Gesamtpreis in Höhe von 1.369,70 € (inkl. 8,30 € Ordergebühren):
Nach Kauf ging der Kurs bei McDonalds (natürlich) noch deutlich tiefer Richtung 204 €. Aber insbesondere Wolters Kluwer haben sich mittlerweile deutlich erholt.
Neues Rekordhoch
In den letzten Tagen konnte sich das Depot immer wieder auf neue Rekordwerte hochschrauben und erreichte sogar am heutigen Morgen bei Erfassung meines Updates ein neues Rekordhoch – hauptsächlich getragen von den Nachkäufen im laufe des Jahres. Die YTD-Rendite ist bereinigt überschaubar, aber immer noch positiv. Und die Gesamtentwicklung passt weiterhin, damit bin ich zufrieden:
Stand der Zielerreichung meiner gesetzten Ziele für das Börsenjahr 2026
1. Mind. 4.300 € Netto-Dividenden für das Gesamtjahr 2026
= 3.515,70 € / 4.300 € (= 81,76 %)
2. Netto-Dividenden in Höhe von über 5 % p.a. zum Jahresende auf der gewohnten Berechnungsgrundlage Dividenden in Bezug auf das zuletzt investierte Kapital (= Gesamtsumme aller Einstiegspreise inkl. aller Ordergebühren).
= 3,75 % / 5 % (= 75 %)
Das Depot hält weiterhin den Kurs und die Zielerreichungen liegen alle im Soll!
Das nächste Depotupdate kommt auch schon wieder in Sichtweite. Bis dahin weiterhin allen viel Erfolg!
Bild: https://substackcdn.com/image/fetch/$s_!f4hA!,w_420,c_limit,f_webp,q_auto:good,fl_progressive:steep/https%3A%2F%2Fsubstack-post-media.s3.amazonaws.com%2Fpublic%2Fimages%2F7efe490c-120c-44e1-bfad-1a8dacec95f2_1216x1012.webp
Ich habe mal in 4 Reits Ankerpositionen eröffnet.