Pentixapharm Holding: Prognose steigt, PANDA-Start für Q1 2027 erwartet
Weniger Verlust, späterer Studienstart: Pentixapharm verbessert die Prognose für 2026 dank geringerer und verschobener Kosten. Der erste PANDA-Patient soll nun Anfang 2027 aufgenommen werden.
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- Pentixapharm erwartet für 2026 einen Periodenfehlbetrag von rund 13 Mio. Euro statt bisher 21,6 Mio. Euro.
- Die Prognoseverbesserung beträgt rund 8,6 Mio. Euro und beruht auf Kostenverschiebungen und -senkungen sowie veränderten Abschreibungen.
- Rund 3 Mio. Euro an Aufwendungen für die PANDA-Phase-3-Studie verschieben sich teilweise ins Jahr 2027.
- Weitere rund 2 Mio. Euro Einsparungen ergeben sich unter anderem aus geringeren Personal- und Zinsaufwendungen sowie verschobenen Datenerwerbskosten.
- Der erste Patient soll nun im ersten Quartal 2027 in die PANDA-Studie aufgenommen werden, statt wie bisher erwartet im zweiten Halbjahr 2026; wesentliche Folgen für den weiteren Studienzeitplan erwartet das Unternehmen nicht.
- Die Finanzmittel sollen den Geschäftsbetrieb weiterhin bis ins Jahr 2028 finanzieren; zusätzlich entfällt ein nicht zahlungswirksamer Abschreibungsaufwand von rund 3,7 Mio. Euro.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsfinanzbericht (Stichtag Q3), bei Pentixapharm Holding ist am 12.11.2026.
Der Kurs von Pentixapharm Holding lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 1,9425EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +4,44 %
im Plus.
+4,44 %
+0,54 %
-0,40 %
-4,36 %
+8,54 %
-55,27 %
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