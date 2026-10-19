Jefferies belässt Airbus auf 'Hold' - Ziel 200 Euro

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Airbus Aktie

Die Airbus Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,43 % und einem Kurs von 193,6 auf Lang & Schwarz (19. Oktober 2026, 23:00 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Airbus Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

Airbus zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,8100 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 228,86EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 200,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 250,00EUR was eine Bandbreite von +3,31 %/+29,13 % bedeutet.