ANALYSE-FLASH
Jefferies belässt Airbus auf 'Hold' - Ziel 200 Euro
- Jefferies belässt Airbus auf „Hold“ bei 200 Euro
- Zivilflugzeuge mit 188 Millionen Euro weniger Ebit
- Konzern-Ebit minus 8 Prozent, FCF knapp unter null
NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat Airbus nach Aussagen vor der wegen anstehender Neunmonatszahlen vorgeschriebenen Schweigeperiode auf "Hold" mit einem Kursziel von 200 Euro belassen. Insgesamt rechnet Analystin Chloe Lemarie für die wichtigste Sparte Zivilflugzeuge mit einem Rückgang des bereinigten operativen Ergebnisses (Ebit) im dritten Quartal um 188 Millionen Euro im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, was auf Konzernebene zu einem Rückgang von 8 Prozent geführt haben dürfte. Der Free Cashflow (FCF) dürfte laut dem am Montag vorliegenden Ausblick knapp unter der Gewinnschwelle liegen./ck/rob/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2026 / 15:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.10.2026 / 15:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Airbus Aktie
Die Airbus Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,43 % und einem Kurs von 193,6 auf Lang & Schwarz (19. Oktober 2026, 23:00 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Airbus Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Airbus zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,8100 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 228,86EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 200,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 250,00EUR was eine Bandbreite von +3,31 %/+29,13 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 200 Euro
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Airbus will seinen bereinigten operativen Gewinn bis 2029 auf zwölf bis 13 Milliarden Euro nahezu verdoppeln und legt dafür ein Aktienrückkaufprogramm über fünf Milliarden Euro auf. Bei einem zentralen Engpass rechnet der Flugzeugbauer erst in einigen Jahren mit einer Entspannung.