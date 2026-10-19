🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    41 Aufrufe 41 0 Kommentare 0 Kommentare

    Comviva und Aduna präsentieren Netzwerkintelligenz für Finanzdienstleistungen auf der Money20/20

    LAS VEGAS, 19. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Comviva, ein weltweit führender Anbieter von Lösungen für die digitale Transformation, und Aduna, ein weltweit tätiger Aggregator für standardisierte Netzwerk-APIs, treiben den Einsatz von Netzwerkintelligenz voran, um den wachsenden Herausforderungen im Bereich der digitalen Identität und des Betrugs im Finanzdienstleistungssektor zu begegnen. Auf der Money20/20 USA vom 18. bis 21. Oktober 2026 in Las Vegas werden die Unternehmen die Fortschritte ihrer Zusammenarbeit präsentieren und demonstrieren, wie Netzwerk-APIs Finanzinstituten helfen können, die Identitätsprüfung zu verbessern, SIM-Swapping aufzudecken, Betrugsprävention zu optimieren und das Kunden-Onboarding zu vereinfachen. Die Zusammenarbeit soll Finanzinstituten ermöglichen, netzwerkbasierte Informationen zu nutzen, um das Vertrauen in digitale Dienste zu stärken und ihren Kundinnen und Kunden zugleich mehr Sicherheit und ein reibungsloseres Nutzungserlebnis zu bieten.

    Comviva logo

    Die Präsentation findet fast ein Jahr nach der Ankündigung der strategischen Partnerschaft zwischen Comviva und Aduna im November 2025 statt. Ziel der Partnerschaft ist es, die Einführung und Monetarisierung von Netzwerk-APIs durch Unternehmen über die NGAGE-Plattform von Comviva zu beschleunigen. Über die Plattform können Unternehmen über eine einzige Schnittstelle auf Kommunikations- und Netzwerk-APIs zugreifen, während Aduna standardisierte Netzwerkfunktionen aus seinem globalen Betreiber-Ökosystem zusammenführt. Die NGAGE-Plattform ist bereits in großem Umfang kommerziell im Einsatz und unterstützt mehr als 7.000 Unternehmen, mehr als 40 Implementierungen, mehr als 100 Anwendungsfälle in verschiedenen Branchen, mehr als 130 Kommunikations-APIs und mehr als 25 Netzwerk-APIs, während sie jährlich mehr als 250 Milliarden Nachrichten verarbeitet. NGAGE wird branchenübergreifend eingesetzt.

    Für Banken und Fintechs kann die Netzwerkanalyse eine zusätzliche Informationsebene für die Kundenverifizierung und Risikobewertung bieten. Funktionen wie Nummernverifizierung und SIM-Swap-Erkennung können dazu beitragen, potenziellen Betrug zu identifizieren, die Authentifizierung zu stärken und schnellere, reibungslosere Onboarding- und KYC-Prozesse zu unterstützen.

    Der Fokus auf Finanzdienstleistungen baut auf Comvivas etablierter Präsenz in diesem Sektor und ihrer Erfahrung in der Unterstützung digitaler Finanzdienstleistungsökosysteme weltweit auf. Durch die Zusammenarbeit werden diese Fachkenntnisse mit Netzwerkintelligenz verknüpft, um praktische Herausforderungen in den Bereichen Identitätsmanagement, Betrugsprävention und Kundenintegration anzugehen.

    Seite 1 von 2 





    Autor
    PR Newswire (dt.)
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von PR Newswire (dt.)
    Comviva und Aduna präsentieren Netzwerkintelligenz für Finanzdienstleistungen auf der Money20/20 LAS VEGAS, 19. Oktober 2026 /PRNewswire/ - Comviva, ein weltweit führender Anbieter von Lösungen für die digitale Transformation, und Aduna, ein weltweit tätiger Aggregator für standardisierte Netzwerk-APIs, treiben den Einsatz von …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     