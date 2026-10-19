Comviva und Aduna präsentieren Netzwerkintelligenz für Finanzdienstleistungen auf der Money20/20

LAS VEGAS, 19. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Comviva, ein weltweit führender Anbieter von Lösungen für die digitale Transformation, und Aduna, ein weltweit tätiger Aggregator für standardisierte Netzwerk-APIs, treiben den Einsatz von Netzwerkintelligenz voran, um den wachsenden Herausforderungen im Bereich der digitalen Identität und des Betrugs im Finanzdienstleistungssektor zu begegnen. Auf der Money20/20 USA vom 18. bis 21. Oktober 2026 in Las Vegas werden die Unternehmen die Fortschritte ihrer Zusammenarbeit präsentieren und demonstrieren, wie Netzwerk-APIs Finanzinstituten helfen können, die Identitätsprüfung zu verbessern, SIM-Swapping aufzudecken, Betrugsprävention zu optimieren und das Kunden-Onboarding zu vereinfachen. Die Zusammenarbeit soll Finanzinstituten ermöglichen, netzwerkbasierte Informationen zu nutzen, um das Vertrauen in digitale Dienste zu stärken und ihren Kundinnen und Kunden zugleich mehr Sicherheit und ein reibungsloseres Nutzungserlebnis zu bieten.

Die Präsentation findet fast ein Jahr nach der Ankündigung der strategischen Partnerschaft zwischen Comviva und Aduna im November 2025 statt. Ziel der Partnerschaft ist es, die Einführung und Monetarisierung von Netzwerk-APIs durch Unternehmen über die NGAGE-Plattform von Comviva zu beschleunigen. Über die Plattform können Unternehmen über eine einzige Schnittstelle auf Kommunikations- und Netzwerk-APIs zugreifen, während Aduna standardisierte Netzwerkfunktionen aus seinem globalen Betreiber-Ökosystem zusammenführt. Die NGAGE-Plattform ist bereits in großem Umfang kommerziell im Einsatz und unterstützt mehr als 7.000 Unternehmen, mehr als 40 Implementierungen, mehr als 100 Anwendungsfälle in verschiedenen Branchen, mehr als 130 Kommunikations-APIs und mehr als 25 Netzwerk-APIs, während sie jährlich mehr als 250 Milliarden Nachrichten verarbeitet. NGAGE wird branchenübergreifend eingesetzt.

Für Banken und Fintechs kann die Netzwerkanalyse eine zusätzliche Informationsebene für die Kundenverifizierung und Risikobewertung bieten. Funktionen wie Nummernverifizierung und SIM-Swap-Erkennung können dazu beitragen, potenziellen Betrug zu identifizieren, die Authentifizierung zu stärken und schnellere, reibungslosere Onboarding- und KYC-Prozesse zu unterstützen.

Der Fokus auf Finanzdienstleistungen baut auf Comvivas etablierter Präsenz in diesem Sektor und ihrer Erfahrung in der Unterstützung digitaler Finanzdienstleistungsökosysteme weltweit auf. Durch die Zusammenarbeit werden diese Fachkenntnisse mit Netzwerkintelligenz verknüpft, um praktische Herausforderungen in den Bereichen Identitätsmanagement, Betrugsprävention und Kundenintegration anzugehen.