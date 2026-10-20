Nordex und Aixtron starten Rally! Desert Gold Aktie mit Kaufempfehlung! Erstellt und veröffentlicht im Auftrag von Desert Gold Ventures Starten die Aktien von Nordex und Aixtron endlich wieder durch? Beide Unternehmen haben in der vergangenen Woche mit ihren vorläufigen Zahlen die Börse begeistert. Beide Aktien befinden …



