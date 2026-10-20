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    Nordex und Aixtron starten Rally! Desert Gold Aktie mit Kaufempfehlung!

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    Nordex und Aixtron starten Rally! Desert Gold Aktie mit Kaufempfehlung!
    Foto: esg-aktien.de
    Erstellt und veröffentlicht im Auftrag von Desert Gold Ventures Starten die Aktien von Nordex und Aixtron endlich wieder durch? Beide Unternehmen haben in der vergangenen Woche mit ihren vorläufigen Zahlen die Börse begeistert. Beide Aktien befinden sich zwar noch im Abwärtstrend, aber operativ hält man dagegen. Die Einstufung "Underperform" bei Nordex sollte nicht überbewertet werden. Ein weiterer Kandidat für eine Jahresendrally ist Desert Gold. Und der Investmentcase ist weitestgehend unabhängig vom Goldpreis. Analysten sehen großes Kurspotenzial und raten zum Kauf. Der Grund: Noch im laufenden Jahr soll Desert Gold zum Produzenten aufsteigen.

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