Paukenschlag bei Steyr Motors! Plug Power Aktie fällt weiter! dynaCERT arbeitet am Comeback! Paukenschlag bei Steyr Motors. Der österreichische Spezialmotorenhersteller soll für 39 EUR je Aktie in die USA verkauft werden. Das Übernahmeangebot von Red Cat Holdings wird vom Steyr-Großaktionär unterstützt. Die Transaktion kann allerdings auch …



