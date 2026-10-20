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    Paukenschlag bei Steyr Motors! Plug Power Aktie fällt weiter! dynaCERT arbeitet am Comeback!

    Paukenschlag bei Steyr Motors. Der österreichische Spezialmotorenhersteller soll für 39 EUR je Aktie in die USA verkauft werden. Das Übernahmeangebot von Red Cat Holdings wird vom Steyr-Großaktionär unterstützt. Die Transaktion kann allerdings auch …

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    Foto: esg-aktien.de
    Paukenschlag bei Steyr Motors. Der österreichische Spezialmotorenhersteller soll für 39 EUR je Aktie in die USA verkauft werden. Das Übernahmeangebot von Red Cat Holdings wird vom Steyr-Großaktionär unterstützt. Die Transaktion kann allerdings auch noch scheitern, denn viele Aktionäre dürften mehr für ihre Anteile bezahlt haben. Die hohen Energiepreise sind die Markttreiber für ein Comeback der dynaCERT-Aktie. Mit Nachrüstgeräten für Dieselmotoren lassen sich Kraftstoffverbrauch und Schadstoffausstoß reduzieren. Die jüngsten Unternehmensmeldungen deuten darauf hin, dass bald größere Aufträge gemeldet werden könnten. Plug Power hat keine Großaufträge, sondern vorläufige Zahlen gemeldet. Diese haben jedoch nicht für Jubel an der Börse gesorgt. Die Aktie fällt weiter. Die Bewertung erscheint weiterhin sportlich.

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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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