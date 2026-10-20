Gold, Geld und Gesundheit: Lahontan Gold, Goldman Sachs und Johnson & Johnson – 3 aussichtsreiche Aktien im Check Der kanadische Goldminen-Explorer Lahontan Gold verbreitet Zuversicht. Eine Frühstudie zur Wirtschaftlichkeit des wichtigen Bergbauprojekts in Nevada hat der Santa-Fe-Mine jüngst einen rechnerischen Projektwert von 820 Mio. USD bescheinigt. Das …



