Energie, Handel, Verteidigung - Rubios Gespräche in Indien

MUMBAI (dpa-AFX) - US-Außenminister Marco Rubio trifft seinen indischen Amtskollegen Subrahmanyam Jaishankar am Dienstag in Indiens Wirtschaftsmetropole Mumbai. Im Mittelpunkt ihrer Gespräche stehen nach Angaben von Jaishankars Büro Themen wie Energiesicherheit, Handel und die Verteidigungszusammenarbeit. Auch soll es demnach einen Austausch über die Situation in verschiedenen Regionen der Welt geben.

Indien, das auch gute Beziehungen zu Russland unterhält, ist ein wichtiger strategischer Partner der USA. Die Verteidigungspartnerschaft bezeichnet Indien als wesentliche Stütze der Beziehungen.