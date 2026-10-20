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    Energie, Handel, Verteidigung - Rubios Gespräche in Indien

    Für Sie zusammengefasst
    • Rubio trifft Jaishankar in Mumbai zu Gesprächen
    • Themen sind Energie, Handel und Verteidigung
    • Danach ist ein Raffineriebesuch in Jamnagar geplant
    Energie, Handel, Verteidigung - Rubios Gespräche in Indien
    Foto: Arne Dedert - DPA

    MUMBAI (dpa-AFX) - US-Außenminister Marco Rubio trifft seinen indischen Amtskollegen Subrahmanyam Jaishankar am Dienstag in Indiens Wirtschaftsmetropole Mumbai. Im Mittelpunkt ihrer Gespräche stehen nach Angaben von Jaishankars Büro Themen wie Energiesicherheit, Handel und die Verteidigungszusammenarbeit. Auch soll es demnach einen Austausch über die Situation in verschiedenen Regionen der Welt geben.

    Indien, das auch gute Beziehungen zu Russland unterhält, ist ein wichtiger strategischer Partner der USA. Die Verteidigungspartnerschaft bezeichnet Indien als wesentliche Stütze der Beziehungen.

    Anders als bei seinem Besuch im bevölkerungsreichsten Land der Erde im Mai besucht der US-Außenminister diesmal nicht die Hauptstadt Neu-Delhi. Nach den Gesprächen in Mumbai reist er in die Stadt Jamnagar im westlichen indischen Bundesstaat Gujarat. Dort ist nach Berichten indischer Medien unter anderem ein Besuch der Ölraffinerie von Reliance Industries geplant. Der dortige Industriekomplex des Mischkonzerns gehört zu den größten Raffineriestandorten der Welt./dg/DP/jha

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Reliance Industries Aktie

    Die Reliance Industries Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,45 % und einem Kurs von 109,2 auf Lang & Schwarz (19. Oktober 2026, 22:59 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Reliance Industries Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.





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