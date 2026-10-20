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    Wegen KI nicht auf Einstiegsjobs verzichten

    Für Sie zusammengefasst
    • Siemens warnt vor fehlenden Einstiegsjobs durch KI
    • Junge Talente brauchen eigene Aufgaben und Praxis
    • KI schafft Raum für mehr Projekte und Experimente
    Siemens - Wegen KI nicht auf Einstiegsjobs verzichten
    Foto: Daniel Karmann - dpa

    MÜNCHEN (dpa-AFX) - Siemens -Personalvorständin Judith Wiese warnt davor, in Zeiten, in denen KI immer mehr einfache Aufgaben erledigt, keine Einstiegsjobs mehr anzubieten. Wenn Mitarbeitende nicht mehr die Chance hätten, gewisse Erfahrungskurven zu durchlaufen, gingen wichtige Fähigkeiten verloren, die später gebraucht würden.

    Als Beispiel nennt sie Softwareentwickler: "Unsere Entwickler können simplen und zunehmend auch komplexeren Code immer häufiger von der KI und von Agenten schreiben lassen, anstatt ihn eigenhändig zu programmieren", sagt sie. Die zentrale Aufgabe für die Menschen sei dann, den Code kritisch zu hinterfragen. "Die entscheidende Frage ist dann immer: Was muss ich gemacht, geprüft und gesehen haben, damit ich der KI nicht "aufsitze"?", sagt Wiese.

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    Erst mal selbst machen

    Und hier kämen die Unternehmen ins Spiel: Sie müssen den jungen Mitarbeitenden die Chance geben, gewisse Aufgaben selbst zu übernehmen und Schritte zu durchlaufen, um die Fähigkeit zu erlernen, die sie brauchen, um die KI zu überprüfen und deren Ergebnisse zu validieren.

    Bei Siemens werde man jedenfalls auch weiter gezielt junge Leute einstellen und in sie investieren. "Letztlich muss sich jede Firma diese Frage stellen: Was muss ich tun, damit junge Talente diese Erfahrungs- und Lernkurve machen können?" Dabei könne KI dann sogar wieder helfen, den Mitarbeitenden schneller und effizienter Fähigkeiten zu vermitteln.

    Lernen von den Jungen

    Spannend werde es hier zudem in einigen Jahren, wenn die ersten jungen Mitarbeitenden ins Unternehmen kämen, die schon mit der KI groß geworden sind. "Sehr bald werden Menschen aus dem Bildungssystem kommen, die schon ganz anders mit KI gearbeitet haben. Davon können dann auch die erfahreneren Kollegen viel lernen."

    Es sei noch zu früh, um zu sagen, wie sich KI auf die Beschäftigung auswirkt. Auch hier nimmt sie wieder die Softwareingenieure, von denen es rund 30.000 im Konzern gibt, als Beispiel: "Man kann zusätzliche Produktivität nutzen, entweder um das Gleiche mit weniger Menschen zu machen oder mit der gleichen Anzahl an Mitarbeitenden mehr zu machen. Und im Moment sind wir sehr froh, dass wir an vielen Stellen deutlich schneller sind, mehr Dinge ausprobieren und zusätzliche Projekte starten können, die andernfalls nicht möglich gewesen wären."/ruc/DP/zb

    Siemens

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Siemens Aktie

    Die Siemens Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,60 % und einem Kurs von 264,3 auf Lang & Schwarz (19. Oktober 2026, 23:00 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Siemens Aktie um -3,16 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,09 %.

    Die Marktkapitalisierung von Siemens bezifferte sich zuletzt auf 206,68 Mrd..

    Siemens zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 5,3500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,9800 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 309,17EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 270,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 345,00EUR was eine Bandbreite von +2,16 %/+30,53 % bedeutet.





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