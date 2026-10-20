🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Studie

    33 Aufrufe 33 0 Kommentare 0 Kommentare

    Mehr pflegende Erwerbstätige fehlen dem Arbeitsmarkt

    Für Sie zusammengefasst
    • Pflegearbeit könnte 2045 rund 229.000 Stellen kosten
    • Heute pflegen 4,6 Millionen Angehörige zu Hause
    • Frauen tragen den Großteil, flexible Arbeit entlastet
    Studie - Mehr pflegende Erwerbstätige fehlen dem Arbeitsmarkt
    Foto: Siarhei - 356130783

    GÜTERSLOH (dpa-AFX) - Eine steigende Zahl von pflegenden Angehörigen in den nächsten Jahren könnte sich laut einer Prognose spürbar negativ auf den Arbeitsmarkt auswirken. Eine Analyse der Bertelsmann Stiftung und des Forschungsinstituts Prognos geht davon aus, dass im Jahr 2045 geschätzt rund 229.000 Stellen gefährdet sein könnten.

    Wenn sich an der aktuellen Situation für die pflegenden Angehörigen nichts verbessere, werde die fortschreitende gesellschaftliche Alterung mit mehr Pflegebedürftigen dem Arbeitsmarkt immer stärker Erwerbspotenzial entziehen. Das hemme einerseits die berufliche Entwicklung der Betroffenen und trübe andererseits wohl auch die Wachstumsaussichten, prognostizierte die Stiftung.

    Vor allem Frauen pflegen Angehörige daheim

    Von derzeit rund sechs Millionen Pflegebedürftigen in Deutschland werden drei Viertel den Angaben zufolge von Angehörigen zu Hause betreut. Etwa 4,6 Millionen Menschen - 8,7 Prozent aller Personen im Erwerbsalter - leisteten derzeit diese Pflegearbeit. Die Zahl werde in den nächsten knapp 20 Jahren stark steigen: 2045 würden demnach schätzungsweise 13,3 Prozent der Bevölkerung im Erwerbsalter Angehörige pflegen, vor allem Frauen.

    Um Angehörige zu pflegen, reduzieren viele Menschen ihre Arbeitszeit oder unterbrechen ihre Erwerbstätigkeit ganz. Frauen stellen derzeit fast zwei Drittel der Pflegenden - 63 Prozent seien es nach den aktuellsten Daten (2023) gewesen. Und ihr Anteil am geschätzten Erwerbsverlust werde wohl noch steigen, da Frauen besonders häufig sehr zeitintensiv pflegen, mit mindestens zehn Stunden pro Woche, wie Stiftungsexpertin Michaela Hermann erläuterte.

    Für das Jahr 2045 geht die Modellrechnung davon aus, dass voraussichtlich rund 580.000 Frauen wegen ihrer Pflegeverantwortung entweder weniger oder gar nicht erwerbstätig sein werden. Umgerechnet würde das laut Prognose einem Verlust von etwa 173.000 Vollzeitstellen - unter den angenommenen insgesamt 229.000 - entsprechen.

    Politik und Unternehmen in Verantwortung

    Der wachsende Pflegebedarf dürfe nicht zu Rückschritten bei der Gleichstellung führen, mahnte Hermann. Die Politik sei gefordert, hieß es in Gütersloh. Aber auch den Unternehmen komme Verantwortung zu, Angehörige besser zu unterstützen. Dazu gehörten flexiblere Arbeitszeiten, Homeoffice-Möglichkeiten oder - bei Berufsunterbrechung - Hilfen beim Wiedereinstieg./wa/DP/zb







    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    Studie Mehr pflegende Erwerbstätige fehlen dem Arbeitsmarkt Eine steigende Zahl von pflegenden Angehörigen in den nächsten Jahren könnte sich laut einer Prognose spürbar negativ auf den Arbeitsmarkt auswirken. Eine Analyse der Bertelsmann Stiftung und des Forschungsinstituts Prognos geht davon aus, dass im …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     