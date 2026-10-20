AfD bleibt stärkste Kraft

BERLIN/KÖLN (dpa-AFX) - Die AfD bleibt einer YouGov-Umfrage zufolge in Deutschland stärkste Kraft. Wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre, würden 28 Prozent die AfD wählen, 1 Prozentpunkt weniger als im September, teilte YouGov mit. CDU/CSU kämen wie im September weiterhin auf 18 Prozent.

Die Grünen liegen demnach knapp dahinter mit 16 Prozent - ebenfalls unverändert gegenüber dem Vormonat. Die SPD gewinnt laut YouGov gegenüber September 1 Prozentpunkt hinzu und käme aktuell auf 14 Prozent. Die Linke bliebe unverändert bei 10 Prozent, die FDP weiter bei 5 Prozent. Das BSW verliert im Vergleich zu September 1 Prozentpunkt und liegt bei 3 Prozent.