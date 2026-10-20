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    'Sonntagsfrage'

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    AfD bleibt stärkste Kraft

    Für Sie zusammengefasst
    • AfD bleibt mit 28 Prozent stärkste politische Kraft
    • CDU/CSU erreichen 18, Grüne 16 und SPD 14 Prozent
    • 46 Prozent sehen Vorurteile gegen Juden als Problem
    'Sonntagsfrage' - AfD bleibt stärkste Kraft
    Foto: Siarhei - 356130783

    BERLIN/KÖLN (dpa-AFX) - Die AfD bleibt einer YouGov-Umfrage zufolge in Deutschland stärkste Kraft. Wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre, würden 28 Prozent die AfD wählen, 1 Prozentpunkt weniger als im September, teilte YouGov mit. CDU/CSU kämen wie im September weiterhin auf 18 Prozent.

    Die Grünen liegen demnach knapp dahinter mit 16 Prozent - ebenfalls unverändert gegenüber dem Vormonat. Die SPD gewinnt laut YouGov gegenüber September 1 Prozentpunkt hinzu und käme aktuell auf 14 Prozent. Die Linke bliebe unverändert bei 10 Prozent, die FDP weiter bei 5 Prozent. Das BSW verliert im Vergleich zu September 1 Prozentpunkt und liegt bei 3 Prozent.

    Für die aktuelle "YouGov-Sonntagsfrage" gaben den Angaben zufolge 1.773 von 2.202 wahlberechtigten Befragungsteilnehmerinnen und -teilnehmern ihre Wahlabsicht an. Die Befragung fand zwischen dem 16. und 19. Oktober statt.

    Bei den Sondierungsgesprächen zwischen Die Linke, den Grünen und der SPD in Berlin spielt das Verhältnis der Linken zu Israel und das Thema Antisemitismus eine mitentscheidende Rolle. Fast die Hälfte der Bürgerinnen und Bürger in Deutschland (46 Prozent) ist der Meinung, dass Vorurteile gegenüber Juden ein Problem in der deutschen Gesellschaft sind./sl/DP/zb







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