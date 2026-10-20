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    Mehr als 20.000 Teilnehmer zu Wasserstoffmesse erwartet

    Für Sie zusammengefasst
    • Über 20.000 Gäste zur Wasserstoffmesse in Hamburg
    • Mehr als 1.000 Aussteller bei der Messe angemeldet
    • Hamburgs Netzbetreiber kündigt Wasserstoff-Vertrag an
    Mehr als 20.000 Teilnehmer zu Wasserstoffmesse erwartet
    Foto: Arne Dedert - DPA

    HAMBURG (dpa-AFX) - Zu einer am Dienstag beginnenden Wasserstoff- und Kohlendioxidmesse in Hamburg erwartet der Veranstalter über drei Tage mehr als 20.000 Teilnehmer. Die Eröffnungsrede in den Messehallen soll am Morgen (9.00 Uhr) die Parlamentarische Staatssekretärin Rita Schwarzelühr-Sutter (SPD) halten, die im Bundesumweltministerium arbeitet.

    Gemessen an der Besucherzahl gehört die auf die Zulieferindustrie spezialisierte Schau zu den größten Wasserstoffmessen Europas. Die Fachmesse zog 2024 nach Hamburg. Zuvor wurde sie in Bremen veranstaltet.

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    Ausrichter der Hydrogen and Carbon Capture Technology World Expo ist das britische Unternehmen Trans-Global Events. Dessen Angaben nach sind mehr als 1.000 Aussteller angemeldet. Zu den ausstellenden Unternehmen aus Deutschland gehören laut Übersicht Siemens , Siemens Energy und Evonik .

    Die Hamburger Energienetze, der künftige Betreiber des Hamburg Wasserstoffnetzes, hat angekündigt, am Nachmittag (15.00 Uhr) einen Vertragsabschluss bekanntzugeben. Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) soll während des Termins sprechen.

    Die Messe für Fachbesucher endet am Donnerstag. Der städtische Messerveranstalter Hamburg Messe und Congress ist ein Partner der Verkaufsausstellung./lkm/DP/zb

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Siemens Energy Aktie

    Die Siemens Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,61 % und einem Kurs von 21,20 auf Lang & Schwarz (19. Oktober 2026, 23:00 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Siemens Energy Aktie um -9,58 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -6,68 %.

    Die Marktkapitalisierung von Siemens Energy bezifferte sich zuletzt auf 105,01 Mrd..

    Siemens Energy zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 0,7000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5200 %.

    Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 203,75EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 200,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 210,00EUR was eine Bandbreite von +52,24 %/+59,85 % bedeutet.





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