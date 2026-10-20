Verband
Mietmarkt für Fahrräder noch stark ausbaufähig
- Rund 102.550 Räder stehen im Bikesharing bereit
- Leih- und Mieträder bleiben im Gesamtmarkt selten
- Marktaufsicht soll illegale Lieferbikes eindämmen
BERLIN/FRANKFURT (dpa-AFX) - Auf dem deutschen Mobilitätsmarkt ist das Angebot für Leih- und Mietfahrräder nach Einschätzung eines Branchenverbands noch stark ausbaufähig. Nach Erhebungen von "Zukunft Fahrrad" gab es Anfang September in Deutschland 102.550 Fahrräder, die rund um die Uhr über Bikesharing-Systeme ausgeliehen werden konnten. Das waren 1,5 Prozent mehr als ein Jahr zuvor.
Daneben gab es noch rund 98.000 private Fahrrad-Abos und bis zu 14.000 gewerbliche Verträge, mit denen Unternehmen beispielsweise Räder für ihre Lieferdienste anmieten. Berücksichtigt wurden sowohl E-Bikes als auch Fahrräder ohne Motor. Nicht enthalten sind Fahrradverleihe insbesondere in touristischen Gebieten.
Im Vergleich zum Gesamtmarkt mit mehr als 90 Millionen Rädern im Bestand und rund 3,8 Millionen Neuverkäufen in diesem Jahr sind das sehr geringe Zahlen für Leih- und Mietangebote. Nach Einschätzung von Zukunft Fahrrad könnte diese aber gezielt gesteigert werden.
Es fehle ein steuerlicher Anreiz für Fahrrad-Abos und Bikesharing, meint Geschäftsführer Wasilis von Rauch. Steuerlich vereinfachte Mobilitätsbudgets für nachhaltige Mobilität könnten diese Lücke füllen und Arbeitgebern ein wichtiges Angebot für Mobilität von Mitarbeitenden ermöglichen.
Für Essenslieferdienste böten gewerbliche Mietfahrräder eine verkehrssichere und verlässliche Alternative zu den derzeit noch häufig genutzten illegal motorisierten Billig-Fatbikes aus China, so der Verband. Hier sei ein gezieltes Eingreifen der Marktaufsicht gegen illegale Lieferbikes notwendig und die Lieferdienste müssten stärker in die Verantwortung genommen werden./ceb/DP/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Bike24 Holding Aktie
Die Bike24 Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,68 % und einem Kurs von 2,105 auf Lang & Schwarz (19. Oktober 2026, 23:00 Uhr) gehandelt.
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Heute ist die Berenberg und Goldman Sachs German Corporate Conference in München. Falls jmd. dort ist, bitte ich um ein kurzes Feedback dazu.
Montega stuft Bike24 mit «Kaufen» ein, Kursziel 5 Euro
Montag, 21.09.2026 18:41
Quelle: reuters.com
* Studie bestätigt Kaufempfehlung für Bike24; Kursziel auf 5 Euro angehoben, zuvor 4.5 Euro; Horizont 12 Monate.
* Umsatzprognose für 2026 auf 345 bis 360 Millionen Euro erhöht, zuvor 316 bis 332 Millionen Euro; internationale Märkte treiben.
* Bereinigtes EBITDA weiter 16 bis 20 Millionen Euro, operativ auf 16 bis 18 Millionen Euro eingegrenzt; Margendruck bleibt Thema.
* Analysten erwarten 355 Millionen Euro Umsatz; bereinigtes EBITDA 18 Millionen Euro; implizite Marge rund 5.1 Prozent.
* Belastungsfaktoren: preissensitives Umfeld, höherer Elektronikanteil, gestiegene Transportkosten; Management priorisiert Wachstum und Marktanteile.
Dass die Aktie immer noch unter 3 EUR rumkriecht, ist wirklich erklärungsbedürftig! Als wenn eshier eine Gewinnwarnung gegeben hätte ... das Gegenteil ist der Fall ...😕