14 Tote bei Einsturz einer Goldmine in Kolumbien
- Erdrutsch in Goldmine in Kolumbien fordert 14 Tote
- Mindestens sieben Menschen wurden bei Unglück verletzt
- Mangelnde Aufsicht erhöht die Risiken beim Goldabbau
SANTA BÁRBARA DE ISCUANDÉ (dpa-AFX) - Bei einem Erdrutsch in einer Goldmine im Südwesten Kolumbiens sind mindestens 14 Menschen ums Leben gekommen. Das Unglück ereignete sich am Montag in einem ländlichen Gebiet der Gemeinde Santa Bárbara de Iscuandé an der Pazifikküste des Departements Nariño, wie die Regionalregierung mitteilte. Mindestens sieben Menschen seien zudem verletzt worden, sagte der Sekretär für Frieden und Menschenrechte des Departements, Álex González, dem Sender Caracol.
Nach Angaben örtlicher Medien arbeiteten zum Zeitpunkt des Einsturzes mehr als 40 Menschen in der Mine. Die genaue Ursache des Erdrutsches war zunächst unklar. González verwies jedoch auf die generell mangelnde Regulierung des Bergbaus im kolumbianischen Pazifik.
Gold wird häufig illegal abgebaut
Der Goldabbau ist in Kolumbien für viele Menschen eine wichtige Einkommensquelle. Zugleich wird das Edelmetall häufig ohne die erforderlichen Genehmigungen und Sicherheitsvorkehrungen abgebaut, weshalb es immer wieder zu folgenschweren Unfällen kommt. Laut einem Bericht der Regierung und des UN-Büros für Drogen- und Verbrechensbekämpfung waren 2025 drei Viertel der erfassten Flächen, auf denen Gold aus Flussablagerungen gewonnen wurde, nicht für derlei Zwecke freigegeben.
Erst im August waren bei einem ähnlichen Grubenunglück in der Gemeinde Policarpa im selben Departement 13 Menschen ums Leben gekommen./ppz/DP/zb
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Community Beiträge zu Gold - CG3AB0 - XD0002747026
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Meiner Meinung nach werden wir schon bald Bewegung sehen , die US Mid Term Wahlen sind nicht mehr weit weg , 03.11.2026 , am 04. werden wir dann wissen ob die Demokraten neben dem Kongress auch den Senat gewinnen konnten . Warum ist das wichtig ? weil in Zeiten eines Präsidenten der politisch eine " lahme Duck " ist der Gold Preis in der Regel anzieht , auch werden die Demokraten aktiv darauf hinarbeiten den Iran Konflikt zu beenden und Trump unter Druck setzen , endet der Konflikt , endet gleichzeitig einer der Hauptgründe für die Inflation weltweit und der Zwang für die Zentralbanken die Zinsen zu erhöhen = Hohe Öl und Spritpreise wegen Schließung der Hormus Meeresenge = die Fed könnte eventuell statt die Zinsen im Dezember zu erhöhen sie in 2027 senken. Zwar ist keinesfalls sicher das der Senat an die Demokraten fällt , jedoch gibt es bei den Republikanern Rebellen die ebenfalls ein Ende des Iran Konfliktes fordern . = Trump wird es nicht leicht haben Gelder für seinen Krieg zu bekommen , Hegseth wackelt eh schon politisch weil er viele hohe Militärs entlassen hat und Chaos verursacht .
Eine neue aktuelle Einschätzung zum Goldmarkt von F. Grummes mit sowohl fundamanetalen als auch charttechnischen Aspekten:
Langfristig erzählt der Goldmarkt jedoch eine andere Geschichte. Rekordzuflüsse in Gold-ETFs trotz fallender Preise und die fortgesetzte Diversifizierung der Zentralbanken deuten darauf hin, dass Gold zunehmend als Schutz vor schwindendem Vertrauen in Staatsfinanzen, Anleihen und Institutionen gefragt ist – nicht bloß als kurzfristige Inflations- oder Zinswette.