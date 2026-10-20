Umsatz legt im 3. Quartal deutlich schneller zu
KI-Boom beflügelt Comet: Der Umsatz legt kräftig zu, die Aufträge schnellen in die Höhe. Dank starker Nachfrage aus der Halbleiterindustrie hebt der Konzern seine Jahresprognose an.
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- Comet erzielte im dritten Quartal 2026 einen Nettoumsatz von CHF 155,6 Mio. – ein Plus von 51,9 % gegenüber dem Vorjahr (wechselkursbereinigt: 49,9 %).
- Der Auftragseingang stieg um 170 % auf CHF 275,6 Mio.; das Book-to-bill-Verhältnis erreichte 1,77. Viele Aufträge sind bereits für Lieferungen bis weit ins Jahr 2027 vorgesehen.
- In den ersten neun Monaten 2026 wuchs der Nettoumsatz um 20,0 % auf CHF 395,5 Mio. (wechselkursbereinigt: 24,3 %).
- Die Nachfrage wurde vom Aufschwung der Halbleiterindustrie getragen, insbesondere durch Investitionen in Rechenzentren und KI-Infrastruktur. Neben Logik und DRAM gewann auch NAND an Dynamik.
- Plasma Control Technologies und Industrial X-Ray Modules verzeichneten starkes Wachstum. Bei X-Ray Systems lag der Umsatz leicht unter dem Vorjahresquartal, während die CA20-Plattform für Advanced Packaging Fortschritte machte.
- Comet hob die Prognose für 2026 an: erwartet werden CHF 570–590 Mio. Nettoumsatz und eine EBITDA-Marge von 17–19 %. Darin sind Einmalkosten von bis zu 3 Prozentpunkten enthalten.
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Comet Holding ist am 05.03.2027.
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