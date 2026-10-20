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    Umsatz legt im 3. Quartal deutlich schneller zu

    KI-Boom beflügelt Comet: Der Umsatz legt kräftig zu, die Aufträge schnellen in die Höhe. Dank starker Nachfrage aus der Halbleiterindustrie hebt der Konzern seine Jahresprognose an.

    Umsatz legt im 3. Quartal deutlich schneller zu
    Foto: Philipp - stock.adobe.com
    • Comet erzielte im dritten Quartal 2026 einen Nettoumsatz von CHF 155,6 Mio. – ein Plus von 51,9 % gegenüber dem Vorjahr (wechselkursbereinigt: 49,9 %).
    • Der Auftragseingang stieg um 170 % auf CHF 275,6 Mio.; das Book-to-bill-Verhältnis erreichte 1,77. Viele Aufträge sind bereits für Lieferungen bis weit ins Jahr 2027 vorgesehen.
    • In den ersten neun Monaten 2026 wuchs der Nettoumsatz um 20,0 % auf CHF 395,5 Mio. (wechselkursbereinigt: 24,3 %).
    • Die Nachfrage wurde vom Aufschwung der Halbleiterindustrie getragen, insbesondere durch Investitionen in Rechenzentren und KI-Infrastruktur. Neben Logik und DRAM gewann auch NAND an Dynamik.
    • Plasma Control Technologies und Industrial X-Ray Modules verzeichneten starkes Wachstum. Bei X-Ray Systems lag der Umsatz leicht unter dem Vorjahresquartal, während die CA20-Plattform für Advanced Packaging Fortschritte machte.
    • Comet hob die Prognose für 2026 an: erwartet werden CHF 570–590 Mio. Nettoumsatz und eine EBITDA-Marge von 17–19 %. Darin sind Einmalkosten von bis zu 3 Prozentpunkten enthalten.

    Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Comet Holding ist am 05.03.2027.


    Comet Holding

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    ISIN:CH0360826991WKN:A2DNSP
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