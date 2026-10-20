Virtuelle Welten: Meta, Nvidia und Virtuix treiben neuen Milliardenmarkt an

Die Entwicklung reicht über das klassische VR-Gaming hinaus. Meta investiert in Headsets, Brillen und digitale Inhalte. Zugleich werden dreidimensionale Simulationen in Industrie, Robotik und militärischem Training erprobt. Unternehmen können virtuelle Umgebungen nutzen, um Abläufe zu testen, Personal auszubilden oder Maschinen auf reale Einsätze vorzubereiten. Verbreitung und wirtschaftlicher Nutzen unterscheiden sich allerdings je nach Anwendung.

Der VR-LaufbandherstellerVirtuix berichtet von einer deutlich gestiegenen Nachfrage nach der Integration seiner Bewegungsplattform Omni One in das VR-Ökosystem von Meta. Die Zahl neuer Bestellungen lag zuletzt etwa dreimal so hoch wie im Vorjahreszeitraum. Parallel baut Nvidia seine Technologien für digitale Zwillinge und die Simulation physischer Umgebungen aus. Daraus könnten sich zusätzliche Einsatzmöglichkeiten für Hardware ergeben, die menschliche Bewegungen mit virtuellen Welten verbindet.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Eine technische Herausforderung verbindet diese Märkte: Menschen müssen sich in virtuellen Umgebungen möglichst natürlich bewegen und mit ihnen interagieren können. Displays, Grafikprozessoren und Software haben die Darstellung deutlich verbessert. Bei der körperlichen Fortbewegung dominieren dagegen weiterhin Controller und begrenzte Bewegungsflächen.

Meta erweitert das VR-Ökosystem

Meta Platforms (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX) baut seine Plattform für virtuelle und gemischte Realität nach eigenen Angaben weiter aus. Auf der jüngsten Meta Connect stellte der Konzern neue VR-Brillen vor, die ab Frühjahr 2027 erhältlich sein sollen. Die leichteren Geräte sollen dieselbe Betriebssystem- und Softwareplattform wie Meta Quest nutzen.

Meta will virtuelle Anwendungen damit über klassische Gaming-Headsets hinaus zugänglich machen. Spiele, Arbeitsumgebungen und digitale Inhalte sollen auf unterschiedlichen Geräten innerhalb eines gemeinsamen Ökosystems funktionieren. Im jüngsten veröffentlichten Quartal erzielte Metas Sparte Reality Labs einen Umsatz von 431 Mio. USD. Das Wachstum stammte vor allem aus dem Geschäft mit KI-Brillen, während die Verkäufe der Quest-Headsets zurückgingen. Der operative Quartalsverlust von Reality Labs betrug rund 4,6 Mrd. USD.

Meta verfügt dennoch über eine große Nutzerbasis und einen umfangreichen Katalog an VR-Anwendungen. Für spezialisierte Hardwareanbieter kann die Plattform dadurch einen Vertriebsweg zu Kunden eröffnen, die bereits ein kompatibles Headset besitzen. Ob daraus ein wesentlicher Umsatzbeitrag entsteht, hängt unter anderem von Nachfrage, Kompatibilität und Vertrieb ab.