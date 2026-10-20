DAX-FLASH
Verluste erwartet - Vortagestief dürfte getestet werden
- Dax dürfte am Dienstag deutlich schwächer starten
- Rückfall unter Vortagestief und 21-Tage-Linie
- KI- und Chipsektor bleibt unter Vertrauensdruck
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax dürfte am Dienstag schwächer starten. Der Broker IG Markets taxierte den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Start des Xetra-Handels ein halbes Prozent tiefer auf 25.199 Punkte. Damit fällt er wohl wieder an sein Vortagestief zurück - und damit unter seine 21-Tage-Linie. Der jüngste Chartausbruch aus dem Korrekturtrend vom Rekord im August wackelt. Der US-Technologieindex Nasdaq 100 hatte sich am Vorabend zwar etwas stabilisiert nach seinem jüngsten Rutsch, in Asien ging es am Dienstagmorgen allerdings wieder abwärts. Besonders schwach zeigte sich einmal mehr der von Samsung und SK Hynix geprägte südkoreanische Kospi . Vor allem der KI-und Halbleitersektor geriet im Oktober immens unter Vertrauensdruck./ag/zb
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Ich habe keinen Frust, kann aber gut Gefasel von einem substantiellen Beitrag unterscheiden.
Meinst deine shorts von letzter Woche Freitag? Kreisen die noch wie die Geier um die Beute?