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    ABB stärkt Asien-Geschäft mit Joint Venture mit Mitsubishi Electric

    ABB stärkt seinen Asienkurs: Mit 51 Prozent an einem geplanten Joint Venture mit Mitsubishi Electric will der Konzern die Niederspannungs-Energieverteilung in der Region ausbauen.

    ABB stärkt Asien-Geschäft mit Joint Venture mit Mitsubishi Electric
    Foto: Oleksandr Lutsenko - stock.adobe.com
    • ABB gründet mit Mitsubishi Electric ein Joint Venture für Niederspannungs-Energieverteilung in Asien und übernimmt daran eine Mehrheitsbeteiligung von 51 Prozent.
    • ABB investiert 79 Milliarden Yen (rund 495 Millionen US-Dollar) und übernimmt zusätzlich die entsprechenden Vertriebsaktivitäten von Mitsubishi Electric ausserhalb Japans.
    • Das Joint Venture soll ABBs Präsenz in Japan deutlich ausbauen und zusätzliche Wachstumsmöglichkeiten im asiatisch-pazifischen Raum eröffnen.
    • Mitsubishi Electrics eingebrachtes Geschäft beschäftigt rund 2.800 Mitarbeitende und betreibt Produktionsstätten in Japan und Vietnam.
    • Der Abschluss der Transaktion ist für die zweite Jahreshälfte 2027 geplant; er steht unter dem Vorbehalt behördlicher Genehmigungen und weiterer üblicher Bedingungen. ABB erhält mittelfristig eine Option auf den vollständigen Erwerb.
    • Mitsubishi Electrics Niederspannungs-Energieverteilungsgeschäft erzielte im Geschäftsjahr 2025 rund 102 Milliarden Yen Umsatz. ABB erwartet, dass das Joint Venture nach dem ersten Jahr zum Gewinn je Aktie beiträgt und innerhalb von fünf Jahren eine operative EBITA-Marge von mindestens 20 Prozent erreicht.

    Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei ABB ist am 20.10.2026.


    ABB

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    ISIN:CH0012221716WKN:919730
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