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    HUBER+SUHNER mit Umsatzplus nach neun Monaten 2026

    Industrie als Wachstumsmotor, Transport auf Erholungskurs: HUBER+SUHNER steigert den Umsatz in den ersten neun Monaten 2026 deutlich und bestätigt die Jahresprognose.

    HUBER+SUHNER mit Umsatzplus nach neun Monaten 2026
    Foto: peopleimages - stock.adobe.com
    • Der Nettoumsatz stieg in den ersten neun Monaten 2026 um 11,3 % auf CHF 734,1 Mio.; bereinigt um Währungs-, Kupfer- und Portfolioeffekte betrug das Wachstum 10,6 %.
    • Der Auftragseingang lag mit CHF 811,9 Mio. nahezu auf Vorjahresniveau (−0,8 %); das Book-to-Bill-Verhältnis betrug 1,11.
    • Das Segment Industrie verzeichnete ein besonders starkes Wachstum: Der Auftragseingang stieg um 44,7 % auf CHF 373,3 Mio., der Umsatz um 31,0 % auf CHF 313,9 Mio.
    • Im Segment Kommunikation sank der Auftragseingang um 41,4 % auf CHF 209,0 Mio.; der Umsatz lag mit CHF 208,9 Mio. noch 4,2 % unter Vorjahr, hatte sich gegenüber dem Rückgang zur Jahresmitte aber deutlich verbessert.
    • Das Transportsegment setzte seine Erholung fort: Der Auftragseingang nahm um 12,5 % auf CHF 229,7 Mio. zu, der Umsatz um 4,7 % auf CHF 211,3 Mio.
    • Für 2026 hält HUBER+SUHNER an der Prognose eines organischen Umsatzwachstums von mindestens 10 % und einer Betriebsergebnismarge von 10,5–12,0 % fest.

    Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Huber + Suhner ist am 16.03.2027.


    Huber + Suhner

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    HUBER+SUHNER mit Umsatzplus nach neun Monaten 2026 Industrie als Wachstumsmotor, Transport auf Erholungskurs: HUBER+SUHNER steigert den Umsatz in den ersten neun Monaten 2026 deutlich und bestätigt die Jahresprognose.
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