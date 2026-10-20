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    Q3 2026: Das steckt im Ergebnis des 3. Quartals

    Rekordaufträge und steigende Margen: Der Rechenzentrumsboom gibt ABB Rückenwind. Zugleich will der Konzern mit einem Joint Venture in Japan seine Position in Asien stärken.

    Q3 2026: Das steckt im Ergebnis des 3. Quartals
    Foto: Oleksandr Lutsenko - stock.adobe.com
    • **Rekord-Auftragseingang:** Im dritten Quartal stiegen die Bestellungen um 40 % auf 12,055 Mrd. US-Dollar; besonders stark war die Nachfrage aus dem Rechenzentrumssegment. Das Book-to-Bill-Verhältnis lag bei 1,24.
    • **Umsatzwachstum:** Der Umsatz erhöhte sich um 14 % auf 9,701 Mrd. US-Dollar. In den ersten neun Monaten 2026 erreichte ABB 27,910 Mrd. US-Dollar Umsatz, 15 % mehr als im Vorjahreszeitraum.
    • **Verbesserte operative Profitabilität:** Das operative EBITA stieg im Q3 um 24 % auf 2,026 Mrd. US-Dollar; die Marge verbesserte sich um 1,6 Prozentpunkte auf 20,8 %. Die Rendite auf das eingesetzte Kapital betrug 29,9 %.
    • **Solider Cashflow, Gewinn je Aktie leicht rückläufig:** Der operative Cashflow legte um 5 % auf 1,862 Mrd. US-Dollar zu, der Free Cashflow erreichte 1,576 Mrd. US-Dollar. Der unverwässerte Gewinn je Aktie sank um 2 % auf 0,65 US-Dollar, unter anderem wegen höherer Nettofinanzaufwendungen.
    • **Strategische Expansion:** ABB plant ein Joint Venture mit Mitsubishi Electric und will daran 51 % halten. Die Transaktion soll ABBs Position in der Niederspannungs-Stromverteilung in Japan stärken und den Zugang zu Südostasien erweitern.
    • **Ausblick für 2026:** ABB erwartet für das Gesamtjahr ein positives Book-to-Bill-Verhältnis, ein vergleichbares Umsatzwachstum im unteren zweistelligen Prozentbereich und eine operative EBITA-Marge, die mindestens 270 Basispunkte über dem Vorjahr liegt.

    Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei ABB ist am 20.10.2026.


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