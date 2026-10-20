Q3 2026 Results: What You Need to Know
ABB’s record Q3 orders and rising margins highlight booming data center demand, as new technology and a Mitsubishi Electric joint venture set the stage for further growth.
Foto: Oleksandr Lutsenko - stock.adobe.com
- ABB reported record Q3 orders of **$12.055 billion**, up **40%** year over year; the book-to-bill ratio was **1.24**.
- Q3 revenue rose **14% to $9.701 billion**, while Operational EBITA increased **24% to $2.026 billion**; its margin expanded **1.6 percentage points to 20.8%**.
- Q3 operating cash flow was **$1.862 billion**, up **5%**, and free cash flow reached **$1.576 billion**. Return on Capital Employed was **29.9%**.
- Basic EPS was **$0.65**, down **2%** year over year, mainly reflecting higher net finance expenses linked to a non-cash FX hedge revaluation.
- Demand was especially strong in data centers, where orders grew by a **triple-digit percentage**. ABB also launched its Infinitus direct-current portfolio for data centers and other energy-intensive industries.
- ABB announced a joint venture with Mitsubishi Electric’s low-voltage power distribution business, taking a **51% controlling stake** for about **$495 million**. For 2026, ABB expects low-teens comparable revenue growth and at least **270 basis points** of improvement in reported Operational EBITA margin.
The next important date, "Quartalsmitteilung" — "quarterly report" (also: "quarterly statement" or "quarterly announcement," depending on context)., at ABB is on 20.10.2026.
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