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    Dividenden-Überblick

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    Dividendenabschlag voraus: Diese Unternehmen sind betroffen

    Der tägliche Dividenden-Check zeigt, welche Aktien heute ex Dividende notieren. Grundlage ist der wallstreetONLINE Dividendenkalender.

    Dividenden-Überblick - Dividendenabschlag voraus: Diese Unternehmen sind betroffen
    Foto: zz/STRF/STAR MAX/IPx - picture alliance

    Wir stellen Ihnen die heutigen Dividendenaktien vor. Die Übersicht enthält ausgewählte Unternehmen, deren Aktien heute, am 20.10.2026, ihren Ex-Dividenden-Tag erreichen. Damit erhalten Anleger einen kompakten Einblick in wichtige Dividendentermine des Tages.

    Heute im Dividendenkalender: Ex-Dividenden-Aktien am 20.10.2026

    Unternehmen Land Dividendenrendite Dividendenart Dividende pro Aktie
    Dell Technologies Registered (C)
    		US +1,85 % quartalsweise 0,63USD
    Kingsgate Consolidated
    		AU +3,26 % interim 0,10AUD
    Colgate-Palmolive
    		US +2,44 % quartalsweise 0,53USD
    Antin Infrastructure Partners
    		FR +6,71 % interim 0,28EUR
    RPM International
    		US +1,92 % quartalsweise 0,57USD
    Chiron Real Estate
    		US +9,15 % monatlich 0,16USD
    Apogee Enterprises
    		US +2,63 % quartalsweise 0,27USD
    Carpenter Technology
    		US +0,27 % quartalsweise 0,20USD
    Costamare
    		MH +0,78 % quartalsweise 0,13USD
    GQG Partners
    		US +17,90 % final 0,05USD
    Carlyle Credit Income Fund 7.375 % Red Pfd
    		US - monatlich 0,15USD
    Costamare 8.75 % Cum Red Perp Pfd (D)
    		MH +0,78 % quartalsweise 0,13USD
    Costamare 8.5 % Cum Red Perp Pfd (C)
    		MH +0,78 % quartalsweise 0,13USD
    Costamare 7.625 % Cum Red Perp Pfd (B)
    		MH +0,78 % quartalsweise 0,13USD

    Zum Dividendenkalender »

    Bei Dividenden-Aktien haben Anleger die Möglichkeit, zwischen verschiedenen Ansätzen zu wählen: Sie können sich für hohe Ausschüttungen entscheiden, auch wenn die Kursentwicklungen manchmal moderater sind, oder sie setzen auf Aktien mit stark steigenden Kursen und etwas niedrigeren Dividenden. Es ist erfreulich, dass es auch Aktien gibt, die sowohl eine dynamische Kursentwicklung als auch attraktive Dividenden bieten.

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    Was bedeutet Ex-Dividende?

    Der Ex-Dividendentag markiert den Zeitpunkt, ab dem eine Aktie ohne Anspruch auf die anstehende Dividende gehandelt wird. Wer die Aktie erst am Ex-Tag kauft, erhält die nächste Ausschüttung in der Regel nicht mehr. Umgekehrt können Anleger, die vor dem Ex-Tag investiert waren, dividendenberechtigt sein.

    Wichtig ist: Die Dividende ist kein zusätzlicher Gratis-Ertrag. Am Ex-Tag kann der Aktienkurs rechnerisch um den Dividendenbetrag sinken. Für Anleger bleibt deshalb entscheidend, ob die Aktie auch fundamental überzeugt und ob die Ausschüttung nachhaltig finanzierbar ist.

    Der Dividendenkalender liefert damit einen schnellen Überblick über die heutigen Ex-Termine. Für eine Anlageentscheidung sollten Anleger jedoch neben der Dividendenrendite auch Geschäftsmodell, Bilanzqualität und Kursentwicklung berücksichtigen.

    Hinweis: Die Angaben zu Dividenden, Dividendenrenditen und Terminen basieren auf den verfügbaren Daten im wallstreetONLINE Dividendenkalender. Sie können sich ändern und stellen keine Anlageberatung dar. Dividendenrenditen sollten nicht isoliert betrachtet werden.





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