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    KI-Aktien

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    Jim Cramer: Grüner Montag – 39 Jahre nach dem Schwarzen Montag

    Nach dem KI-Ausverkauf holten S&P 500 und Nasdaq am Montag einen Teil ihrer Verluste auf. Jim Cramer sieht eine Lehre aus dem Crash von 1987 bestätigt: Fallende Kurse müssen keine Krise der Unternehmen bedeuten.

    KI-Aktien - Jim Cramer: Grüner Montag – 39 Jahre nach dem Schwarzen Montag
    Foto: Mark Lennihan - AP

    Gestern, vor 39 Jahren, begann der Schwarze Montag an der Börse. Am 19. Oktober 1987 verlor der Dow Jones an einem Handelstag 22,6 Prozent. Der Grund: Strategien zur Portfolioabsicherung sollten Anleger eigentlich schützen. Stattdessen lösten sie automatische Verkaufswellen aus und verschärften den Absturz. Auch starke Unternehmen gerieten unter die Räder. Rückblickend wertet Cramer den Crash als außergewöhnliche Kaufgelegenheit.

    Vergangene Woche büßte der S&P 500 knapp zwei Prozent ein – sein größter Wochenverlust seit Ende Juni. Der Nasdaq Composite verlor 4,5 Prozent und beendete damit eine vierwöchige Gewinnserie. Besonders hart traf es Halbleiter- und Rechenzentrumsaktien. Viele von ihnen fielen gemeinsam, obwohl sich keine Verschlechterung der Unternehmensdaten erkennen ließ.

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    Cramer vermutet, dass die Auflösung eines Hedgefonds den Ausverkauf am vergangenen Freitag verstärkt haben könnte. Bestätigt ist das jedoch nicht. Als Vergleich verweist er auf den Zusammenbruch des stark fremdfinanzierten Fonds Situational Awareness im Sommer. Solche Ereignisse können Fonds dazu zwingen, Aktien zur Deckung von Verlusten abzustoßen – unabhängig davon, wie die Unternehmen dastehen.

    Eine solche Abkopplung von Kurs und Geschäftsentwicklung sieht Cramer derzeit bei einigen, aber nicht bei allen Rechenzentrumsaktien. Seine Lehre für Anleger lautet: "Eines der Dinge, die ich in dieser Sendung zu vermitteln versuche, ist, wie stark sich Aktienkurse vom tatsächlichen Wert eines Unternehmens entfernen können", sagte Cramer.

    Am Montag holten S&P 500 und Nasdaq einen Teil ihrer Freitagsverluste auf. Cramer sprach deshalb vom Grünen Montag – 39 Jahre nach dem Schwarzen Montag.

    Der Nasdaq 100 schloss den gestrigen Handel mit einem Plus von 1,17 Prozent bei 29.529,34 Punkten ab. Der S&P 500 schloss den Handel ebenfalls leicht im Plus bei 7.690,73 Punkten ab. Der Dow Jones schloss nahezu unverändert bei 51.966,03 Punkten. 

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    Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion

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