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    Hegseth trifft Netanjahu bei überraschendem Israel-Besuch

    Für Sie zusammengefasst
    • Hegseth traf Netanjahu bei überraschendem Besuch
    • Treffen auf Luftwaffenstützpunkt im Süden Israels
    • Besuch vor Israels Wahl nährt Iran-Spekulationen
    Hegseth trifft Netanjahu bei überraschendem Israel-Besuch
    Foto: Stringer - dpa

    TEL AVIV (dpa-AFX) - US-Verteidigungsminister Pete Hegseth ist laut israelischen Medienberichten bei einem überraschenden Israel-Besuch mit Ministerpräsident Benjamin Netanjahu zusammengetroffen. Das israelische Nachrichtenportal "ynet" berichtete, Netanjahu sei zu dem Treffen mit Hegseth zu einem Luftwaffenstützpunkt im Süden Israels geflogen.

    Das US-Verteidigungsministerium äußerte sich zunächst nicht zu den Berichten. Hegseth schrieb bei X, er habe Truppen des für den Nahen Osten zuständigen Regionalkommandos Centcom getroffen.

    Der Besuch kommt eine Woche vor der Parlamentswahl in Israel, bei der ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Netanjahu und seinem wichtigsten Herausforderer, dem Ex-Generalstabschef Gadi Eisenkot, erwartet wird. US-Präsident Donald Trump hatte Netanjahu zuletzt seine Unterstützung zugesichert.

    Das US-Nachrichtenportal "Axios" brachte Hegseths Besuch außerdem mit Spekulationen über eine mögliche erneute Eskalation im Konflikt mit dem Iran in Verbindung./le/DP/mis





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