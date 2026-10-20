Blue Cap: Das zeigen die vorläufigen Halbjahreszahlen 2026
Rückläufige Halbjahreszahlen, aber ein stabiler Ausblick: Blue Cap bestätigt die Jahresziele 2026 und setzt mit einer Rekorddividende ein Zeichen.
Foto: Blue Cap AG
- Der Konzernumsatz lag im ersten Halbjahr 2026 bei 62,9 Mio. Euro, nach 64,4 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum.
- Das bereinigte EBITDA sank auf 2,2 Mio. Euro (Vorjahr: 2,8 Mio. Euro); die Marge verringerte sich von 4,2 auf 3,5 Prozent. Laut Blue Cap hätte ein Vorjahreseffekt von rund 1 Mio. Euro das Ergebnis im Vergleich verbessert.
- Die Jahresprognose wurde bestätigt: 170–190 Mio. Euro Konzernumsatz, 7,5–8,5 Prozent bereinigte EBITDA-Marge und ein Nettoverschuldungsgrad unter 3,5 Jahren.
- Die Entwicklung der Segmente war uneinheitlich: Industrials steigerte den Umsatz um 7 Prozent auf 38,1 Mio. Euro, das bereinigte EBITDA sank jedoch um 48 Prozent. Bei Business Services gingen Umsatz und EBITDA um 14 beziehungsweise 24 Prozent zurück.
- Janoschka erzielte seit dem Closing im Juni informatorisch 7,9 Mio. Euro Umsatz und 0,5 Mio. Euro bereinigtes EBITDA; die Marge betrug 6,6 Prozent.
- Blue Cap zahlte eine Rekorddividende von 1,60 Euro je Aktie. Die Bilanz- und Finanzierungsstruktur bezeichnete das Unternehmen als solide; der vollständige Halbjahresbericht soll Ende Oktober erscheinen.
Der Kurs von Blue Cap lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 14,775EUR und hat sich im Vergleich zum Vortag nicht verändert.
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