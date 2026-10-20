Blue Cap Unveils Preliminary H1 2026 Figures
Blue Cap reaffirmed its 2026 outlook despite lower first-half revenue and earnings, as mixed portfolio results contrasted with a record dividend.
Foto: Blue Cap AG
- Blue Cap’s H1 2026 revenue was €62.9 million, down from €64.4 million a year earlier; adjusted EBITDA fell to €2.2 million from €2.8 million, with the margin declining to 3.5% from 4.2%.
- The company confirmed its 2026 guidance: Group revenue of €170–190 million, an adjusted EBITDA margin of 7.5–8.5%, and net leverage below 3.5 years.
- Janoschka, reported separately for information, contributed €7.9 million in revenue and €0.5 million in adjusted EBITDA from its June 2026 closing.
- Portfolio performance varied: Industrials revenue rose 7% to €38.1 million, but adjusted EBITDA dropped 48%; Business Services revenue fell 14% to €24.8 million and adjusted EBITDA declined 24%.
- Blue Cap said its balance sheet and financing structure remained solid, with net leverage—including lease liabilities—below zero.
- Shareholders approved a record dividend of €1.60 per share at the June 2026 AGM, including value realization from the sale of con-pearl.
The price of Blue Cap at the time of the news was 14,775EUR and did not change compared to the previous day.
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